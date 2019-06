20:00 Uhr

Oettingen: Taglieber-Quartier in urbanem Gebiet

Im Oettinger Bauausschuss wurde eine Baunovelle vorgestellt, um Gewerbe und Wohnen zu vereinbaren.

Von Verena Mörzl

In den 60er Jahren war der Gesetzgeber der Ansicht, er müsse alles kategorisieren: Wohnen zu Wohnen, Gewerbe zu Gewerbe – dass ein Bürokomplex oder ein Ärztehaus von Einfamilienhäusern umgeben wird, war damals zwar möglich, allerdings eingeschränkt.

Seit 2017 gibt es in Deutschland einen neuen städtebaulichen Ansatz: das urbane Mischgebiet. Den Kommunen wurde dadurch ein Werkzeug für eine dichtere Bauweise an die Hand gegeben. Joost Godts vom gleichnamigen Planungsbüro in Kirchheim am Ries hat das an einem konkreten Beispiel für Oettingen südlich des Grafenfelds und östlich der Bundesstraße 466 vorgestellt. Dort möchte sich die Firma Taglieber erweitern und deswegen hat die Stadt die Öffentlichkeit über erste Pläne informiert.

Wohnungen neben einer Musterhaussiedlung und einem Büro

Godts erklärte, dass neben einer kleinen Musterhaussiedlung Wohnungen für Fachkräfte und Auszubildende entstehen sollen. Ebenfalls in diesen Bereich westlich der Bahnlinie soll neben dem bereits existierenden Baumlehrgarten ein Info-Pavillon gebaut werden.

Godts teilte den Stadträten im Bauausschuss mit, dass im urbanen Gebiet durch den sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan genau festgelegt würde, was Gewerbetreibende machen dürfen und was nicht. Somit sei es machbar, alles so verträglich wie möglich zu gestalten. Bislang war diese Fläche für die Landwirtschaft vorgesehen und für das Bauprojekt Tagliebers müsse deshalb eine Änderung des Nutzungsplans veranlasst werden.

Godts sagte, dass es bereits Abstimmungen mit dem Landratsamt gegeben habe und dass die Untere Naturschutzbehörde für diesen Bereich keine geschützten Tierarten ausmachen konnte.

Bürgermeisterin Petra Wagner sagte, dass eine Versammlung mit den Anliegern stattgefunden habe. Die Fragen hätten sich dort um die Straßen (die Anbindung soll über die Straße Bahnhofweg erfolgen), den Naturschutz und um die Weiterentwicklung dieses Viertels gedreht. Wagner sagte, es habe durchaus den Gedanken gegeben, das gesamte Gebiet zwischen Bundesstraße und Bahnlinie zu überplanen. Man wolle sich nun aber erst einmal um den kleinen (siehe Bild innerhalb gestrichelter Linien) Bereich kümmern. Martina Krommrei (SPD) wollte wissen, ob die Kapazität des angrenzenden Kanals ausreichend ist. Stadtbaumeister Klaus Obermeyer antwortete, dass das bislang noch nicht geprüft worden sei und das entweder eine Regenrückhaltung auf dem Grundstück oder eine Ableitung Richtung Mühlbach denkbar wäre. Rudolf Löhe (CSU/FWG) sagte ebenfalls, dass dahingehend eine Untersuchung wichtig sei. Löhe zufolge sind Probleme in diesem Bereich bekannt.

Wagner schlug vor, dass die Fraktionen beraten sollen, wie sie zum Wohn- und Gewerbepark südlich des Grafenfeldes stehen. Ein erstes Fazit am Donnerstag war positiv.

