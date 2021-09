Taglieber beim ersten Deutschen Klimaschutztag dabei

Der Deutsche Holzfertigbau-Verband (DHV) hat den ersten Klimaschutztag ausgerufen. Die Oettinger Firma Taglieber mit Erwin Taglieber als Präsident des DHV und des Deutschen Holzwirtschaftsrates ist am kommenden Sonntag mit dabei.

Der erste Klimaschutztag des Holzfertigbau-Verbands findet am kommenden Sonntag, 19. September, statt. Der Verband will den Beitrag des Holzbaus zum Klimaschutz verdeutlichen. Der Oettinger Erwin Taglieber ist als Präsident des Deutschen Holzfertigbau-Verbands (DHV) und des Deutschen Holzwirtschaftsrats (DHWR) Ansprechpartner der Bundesregierung sowie politischer Entscheidungsträger in Bund und Ländern, wenn es um den Rohstoff Holz und das Thema „Bauen mit Holz“ geht. Das teilt das Unternehmen Taglieber mit. "Wir nehmen den 1. KlimaSchutzTag als Anlass (...) die Bedeutung des Holzbaus für den Klimaschutz aufzuzeigen", heißt es von Seiten des Unternehmens.

Gleichzeitig wolle die Firma Taglieber ihren „Umweltpfad“ einweihen, der in elf Stationen auf dem gesamten Firmengelände deren Engagement rund um den betrieblichen Umweltschutz aufzeigt. Von 11 bis 18 Uhr öffnet das Unternehmen seine Türen. Jeder Besucher und jede Besucherin kann unter anderem seinen oder ihren ökologischen Fußabdruck ermitteln. (RN)

