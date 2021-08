Überraschungskonzert in Oettingen begeistert Besucher

Die Stadt Oettingen spricht von „vollem Erfolg“ für die Konzerte mit Stack, jungen Musikern und der Band Esmeralda

Das Überraschungskonzert „Umsonst & Draußen“ im Rahmen des Oettinger Kultursommers am vergangenen Sonntag begeisterte viele Menschen. Neben zahlreichen Riesern waren sogar internationale Gäste aus Frankreich, den USA und den Niederlanden vor Ort.

Am Sonntagabend lauschte eine bunte Mischung von jungen Familien, Jugendlichen und junggebliebenen Erwachsenen dem zweieinhalbstündigen Konzert von Stack und Esmeralda. Der Außenbereich der Grund- und Mittelschule verwandelte sich in eine Art Festivalgelände, in dem sich die Besucher unter Einhaltung der Hygienevorschriften mit Picknickdecken und Klappstühlen niederlassen konnten, teilt die Stadt Oettingen mit.

Der Lieblingsgrieche aus Oettingen bewirtete bei dem kleinen Fest. Bei zunächst Sonnenschein und später herrlicher Abenddämmerung kam eine ganz besondere Stimmung auf.

Die jungen Musiker der Band Stack eröffneten den Abend mit Village-Punk und wurden dabei von einer großen Fangemeinde bejubelt. Vor der Pause wurde der Gewinnersong des letztjährigen Song- & Rap-Contests „Zurück nach Oettingen“ von Moritz Eigner und Luisa Achinger performt.

Die Band Esmeralda, mit Murat Parlak und Timm Schauen, gab anschließend Oldies und bekannte Hits in abwechslungsreichen bis hin zu witzigen Eigenkreationen zum Besten. Das Publikum war sich am Ende des Abends einig, dass „Umsonst & Draußen“ unbedingt fortgesetzt werden sollte, so die Stadt. (pm)