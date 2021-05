Unbekannte brechen Zigarettenautomaten in Oettingen auf

Bisher unbekannte Täter haben in Oettingen zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

In Oettingen sind in der Nacht auf Sonntag zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen worden. Der eine befindet sich laut Polizeibericht am Schießwasen, der andere am Sauereck in Oettingen. An beiden Automaten soll massiver Sach- und Diebstahlsschaden entstanden sein. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (pm)

