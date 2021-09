Oettingen

Unbekannte verbiegen Uhrzeiger des Oettinger Königsturms

Am Sonntag sind zwei Unbekannte in Oettingen auf das Gerüst am Königstor geklettert. Vermutlich haben sie einen Turmzeiger verbogen.