Unbekannte zerstören Wahlplakate

Ein Zeuge beobachtet, wie in Oettingen Wahlplakate zerstört werden - und zwar der unterschiedlichsten Parteien.

Ein Zeuge konnte in der Nacht zum Freitag, gegen 0.15 Uhr beobachten, wie drei unbekannte Täter in der Kellerstraße in Oettingen mehrere Wahlplakate der unterschiedlichsten Parteien von ihrer Aufhängung herunterrissen und teilweise zerstörten. Die Polizei Nördlingen sucht in diesem Zusammenhang noch weitere Einzelheiten zu den Tätern unter Telefon 09081/2956-0. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich, teilen die Beamten mit. (pm)