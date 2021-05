Unbekannter klaut Traktorteile in Oettingen

Ein noch unbekannter Täter ist in eine versperrte Maschinenhalle in einem Oettinger Stadtteil eingebrochen.

In eine verschlossene Maschinenhalle in einem Oettinger Stadtteil ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. An einem darin abgestellten Ackerschlepper Marke Fendt montierte der Täter mehrere Fahrzeugteile ab. Außerdem entwendete er einen Akkuschrauber, wie die Polizei berichtet.

Diebesgut hat Wert von rund 8000 Euro

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Schlepperteile und der Akkuschrauber haben einen Gesamtwert von circa 8000 Euro. (pm)

