Oettingen

vor 18 Min.

WC am Friedhof soll wieder ganz öffnen

Wer den Friedhof in Oettingen besucht, soll wieder die Möglichkeit haben, die Toiletten zu nutzen.

Plus Ein Dienstleister soll die Reinigung der Toilette in Oettingen übernehmen. Langfristig ist aber eine Renovierung geplant.

Von Verena Mörzl

Immer wieder wird die Stadt Oettingen darum gebeten, das alte WC am Oettinger Friedhof wieder zu öffnen. Das schildert Bürgermeister Thomas Heydecker dem Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Aktuell werde es nur bei Beerdigungen aufgeschlossen. Es soll aber auch Besucherinnen und Besuchern sowie den Arbeitskräften auf dem Friedhof zur Verfügung stehen. Doch es gab immer wieder Probleme mit der Toilette. Was jetzt geplant wird.

