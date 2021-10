Wann ist die Minigolf-Anlage in Oettingen fertig?

Plus Wegen des nassen Sommers und der Brücken-Reparatur verzögert sich die Fertigstellung der Anlage auf der Wörnitz-Badeinsel. Jetzt gibt es gute Nachrichten, auch für eine Boccia-Bahn.

Noch in diesem Jahr soll die Minigolf-Anlage in Oettingen fertiggestellt werden, sodass sie im Frühjahr 2022 wiedereröffnet werden kann. Warum es zu Verzögerungen kam und wie viel die Stadt durch den Einsatz des Bauhofs gespart hat, war Gegenstand der vergangenen Sitzung des Bauausschusses. Dort wurde auch über die Aufwertung der Indiaca-Bahn und über eine neue Boccia-Bahn gesprochen.