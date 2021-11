Oettingen

vor 31 Min.

Warum das Oettinger Schloss zur Tatort-Kulisse wurde

Plus Ein besonderer Tatort wird derzeit im Residenzschloss gedreht. Warum der Regisseur Oettingen wählte und um was es in „Krimidinner“ geht.

Von Verena Mörzl

Durch die abgedunkelten Fenster im Oettinger Residenzschloss fällt kaum Licht. Unter dem langen roten Teppich im meterlangen Flur schlängeln sich Kabel vorbei an den alten Lampen, den Kommoden und den Beinen vieler Männer und Frauen, die hinter der Kamera dafür sorgen, dass das Münchner Tatort-Duo Ivo Batic und Franz Leitmayr davor gut in Szene gesetzt ist. Seit 3. November wird im Schloss der Tatort „Krimidinner“ gedreht. Das Münchner Team ist in seinem 90. Fall bei Kollege Kalli Hammermann eingeladen. Das Wohnzimmer wird zum Krimidinner-Schauplatz, sechs Gäste, eine Leiche. Gute Zutaten für einen spannenden Abend. Den Rieser treibt jedoch nicht nur die Frage nach dem Mörder um: Warum müssen die Bayern für den Dreh bis an den Rand Nordschwabens fahren?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen