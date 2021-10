Warum diese Männer in Oettingen Löcher in die Straße bohren

In Oettingen sollen nicht nur Kreisverkehre und Bundesstraße saniert werden. Die Stadt richtet auch die Kanäle. Auch auf der B466 wird deshalb vorsondiert.

In Oettingen sollen nicht nur Kreisverkehre und Bundesstraße saniert werden. Die Stadt richtet auch die Kanäle. Auch auf der B466 wird deshalb vorsondiert, es werden Untersuchungen vor den eigentlichen Untersuchungen durchgeführt. Dafür müssen einige Männer Löcher in den Asphalt bohren. Bislang war das dem Staatlichen Bauamt in Augsburg zu gefährlich.

Während der Lockdowns sahen die Verantwortlichen des Staatlichen Bauamts in Augsburg keine Möglichkeit, die Kampfmittel-Bodenuntersuchungen entlang der Bundesstraße in Oettingen vorzunehmen. Eine Evakuierung, so teilte die Behörde der Stadt Oettingen Anfang 2021 mit, sei während der Pandemie nicht vertretbar, sollten die Arbeiter bei den Voruntersuchungen auf Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg stoßen. Das Infektionsrisiko wäre schlicht weg zu groß. Die Bohrungen werden deshalb jetzt nachgeholt.

Die Arbeiten werden laut Bauamtsleiter Stefan Mayer vorbereitend für die Baugrunduntersuchungen durchgeführt. Wann die B466 (Bauherr ist das Staatliche Bauamt in Augsburg) und die Kanäle sowie die Gehwege (Bauherr ist die Stadt Oettingen) konkret saniert werden, steht bislang noch nicht fest. Ursprünglich sah der Zeitplan Anfang 2020 für die Arbeiten vor. (vmö)

Lesen Sie dazu auch