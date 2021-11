Weihnachtsmarkt: Bayern überstimmt Oettingens Entscheidung

Zunächst hat der Oettinger Stadtrat hat am Donnerstagabend darüber abgestimmt, ob der Christkindlesmarkt stattfinden soll. Doch das wurde Freitagmittag überholt.

Der Oettinger Christkindlesmarkt ist ein Jahreshighlight im Veranstaltungskalender der Stadt. Doch ob er stattfindet, war bislang noch nicht klar. Am Donnerstagabend hat nun der Hauptausschuss im Oettinger Stadtrat nichtöffentlich darüber beraten.

Die Entscheidung fiel zunächst so aus: Wie Bürgermeister Thomas Heydecker nach der Sitzung mitteilte, hat sich der Hauptausschuss hinter die Entscheidung gestellt, "den Christkindelsmarkt in Oettingen unter 2G-Bedingunen durchzuführen". Wie berichtet, bedeutet das, dass sowohl Budenbetreiberinnen und Betreiber als auch die Gäste geimpft oder genesen sein müssen.

Der Oettinger Christkindlesmarkt sollte eigentlich stattfinden

Ein Argument für den Bürgermeister, den Markt stattfinden zu lassen, war, dass die 2G-Regel gut kontrolliert werden könne, da man den Bereich abtrennen könne.

Doch am Freitag verkündete Markus Söder, dass keine Weihnachtsmärkte in Bayern stattfinden. Was Heydecker und sein Kollege David Wittner gesagt haben, lesen Sie hier: Erst ja, dann nein zum Weihnachtsmarkt: Warum Heydecker kein Verständnis hat