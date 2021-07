Wie Hans Raidel Oettingen und das Nordries prägte

Plus Oettingen würdigt zu dessen 80. Geburtstag ihren früheren Bürgermeister und späteren Bundestagsabgeordneten Hans Raidel. 40 Jahre lang war er in der Politik aktiv.

Zum 80. Geburtstag von Hans Raidel, ihres Ehrenbürgers und ehemaligen Bürgermeisters, des Trägers der Goldenen Ehrenmedaille, später ebenso langjährigen Mitglieds des Deutschen Bundestages, über die ganze aktive Zeit hinweg Inhabers zahlreicher Ehrenämter und leitender Funktionen konnte die Stadt Oettingen aus Corona-Gründen nur einen Empfang für geladene Gäste ausrichten. Die Aula der Grund- und Hauptschule, die in den letzten Monaten wegen der geräumigen Anlage und den günstigen Lüftungsmöglichkeiten immer wieder als Versammlungsort dient, gab einen nüchternen, aber nicht unwürdigen Rahmen. Wie wurde der frühere Oettinger Bürgermeister gewürdigt?