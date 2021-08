Wie es den Schlagzeuger Timm Schauen ins Ries und ans AEG zog

Plus Für Timm Schauen geht Musik über alles. Unter anderem im Oettinger Albrecht-Ernst-Gymnasium darf er seine Leidenschaft Schlagzeug ausleben.

Er ist im Prinzip Autodidakt, der Oettinger Drummer, Musiklehrer und musikalische Tausendsassa Timm Schauen. Dabei sagt er von sich selbst: „Ich bin nix.“ Das ist freilich reichlich untertrieben.