Wie kann der Schulweg in der Oettinger Kellerstraße sicherer werden?

Plus Eltern stellen einen Antrag auf eine Ampel am Fußgängerüberweg beim Oettinger Friedhof. Im Bauausschuss wird deshalb wieder über Tempo 30 auf der gesamten Staatsstraße diskutiert.

Die Kellerstraße in Oettingen ist unter Fahrern nicht sonderlich beliebt. Das liegt an den unterschiedlichen Tempo-Regelungen, wenn man Richtung Ortskern fährt. Mal ist die Obergrenze 50 Stundenkilometer, mal 30. Eltern ärgern sich seit Jahren, dass genau entlang des Schulwegs und vor allem dort, wo Kinder die Straße kreuzen müssten, keine Tempo-Beschränkung gilt. Jetzt gibt es einen neuen Versuch der Eltern, den Schulweg sicherer zu machen. Im Bauausschuss wird deshalb auch wieder über Tempo 30 für die gesamte Staatsstraße gesprochen.