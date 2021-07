Wirtshaus- und Biergarten-Kirchweih in Oettingen startet heute

In Oettingen gibt es dieses Jahr eine Alternative zur Jakobi-Kirchweih. Das ist ab heute geboten.

Während der Oettinger Wirtshaus- & Biergartenkirchweih am traditionellen Kirchweihwochenende (23. bis 26. Juli) bieten die Oettinger Gasthäuser besondere kulinarische Leckereien an. Außerdem wird im Gruftgarten ein zusätzlicher Biergarten entstehen, der vom Festwirt Gruber bewirtet wird. Somit wird die Kirchweih auf eine sehr traditionelle Art und Weise stattfinden.

Wirtshauskirchweih in Oettingen 2021

Die Besucher können sich laut Tourist-Info auf besondere Kirchweihschmankerl von herzhaft bis süß freuen und auf ganzer Linie schlemmen.

Im Gasthof zur Post gibt es am Kirchweih-Donnerstag und -Freitag das traditionelle Schlachtschüssel-Essen. Bei Kirchweihflair werden in der Weinstube am Königstor unter anderem Bratwürste, Wiener Schnitzel, Currywurst und Brotzeitteller angeboten. Im Gasthaus Goldener Ochse werden Schäufele, Fränkische Bratwürste mit Kraut und die Oettinger Storchenpfanne serviert.

Im Stadtcafé und beim Lieblingsgriechen wird man am Kirchweihwochenende mit griechischen Köstlichkeiten verwöhnt. Bei der Pizzeria Romana und im Verdi werden italienische Gaumenfreuden angeboten.

Biergarten im Gruftgarten von Festwirt Gruber

Beim Biergarten am Gruftgarten, der von Festwirt Gruber betrieben wird, gibt es die traditionellen Kirchweih-Grillhendl, Fränkische Bratwürste, Spießbraten, Steak uvm.

Was natürlich nicht fehlen darf zur Kirchweih sind die Grillwürstchen der Metzgerei Leberle und die Kirchweihküchle der Rosenbäckerei, die Küchle sind allerdings nur am Samstag erhältlich, teilt die Stadt Oettingen mit.

Die Oettinger Gastronomen und der Kirchweih-Festwirt laden herzlich ein, die Kirchweih zu genießen und freuen sich auf Ihre Gäste während der Oettinger Wirtshaus- & Biergartenkirchweih. (RN)