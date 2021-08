Oettingen

vor 22 Min.

Wo in Oettingen neue Wohnungen entstehen

Plus In Oettingen entstehen in den nächsten Jahren Dutzende Wohnungen. Manche werden nicht nur zu einem neuen Zuhause. Bauliche Missstände sollen endlich beseitigt werden. Außerdem sind neue Wohngebiete geplant.

Von Verena Mörzl

Wohneigentum nimmt 2021 trotz gestiegener Baupreise, trotz Wirtschaftslage und Corona-Krise an Bedeutung zu. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Verbandes der Sparda-Banken, die mit dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln und seiner Beratungsgesellschaft sowie dem Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführt worden ist. Diese Entwicklung ist auch in Oettingen zu beobachten, und natürlich steigt auch die Nachfrage nach Mietbarem. Gerade auf dem Wohnungsmarkt ist viel Bewegung, man könnte gar so weit gehen und sagen, dass Wohnungsbauprojekte weiterhin einen Boom erleben.

