Wörnitz-Flussbad in Oettingen startet in die Freibad-Saison

In Oettingen beginnt ab Mittwoch die Freibad-Saison. Was Badegäste bei einem Besuch im Wörnitz-Flussbad beachten müssen.

Unter der Bedingung, dass Freibadbesucher keiner Testpflicht mehr unterliegen, öffnet das Wörnitz-Flussbad in Oettingen am 2. Juni. Gäste müssen weiterhin einen Termin machen und ihre Kontaktdaten angeben. Wie der Besuch im Freibad in Oettingen abläuft und auf was Sie achten müssen.

Testpflicht für Besucher von Freibädern im Landkreis Donau-Ries entfällt

Öffnungszeiten Das Wörnitz-Flussbad hat montags bis freitags von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Am Wochenende, in den Ferien oder an Feiertagen öffnet das Freibad bereits um 11.30 Uhr.

Badbesucher können nur vor Ort an der Kasse einen Termin vereinbaren. Andere Möglichkeiten gibt es noch nicht. Kontaktdaten Es liegen an der Kasse Kontaktformulare aus. Wer bereits zu Hause das Kontaktformular ausfüllen möchte, kann sich das Dokument auf der Homepage der Stadt Oettingen herunterladen. So sollen lange Wartezeiten an der Kasse vermieden werden.

An den Attraktionen gelten die jeweiligen Corona-Schutzmaßnahmen

Badeordnung/Hygienebestimmung Insgesamt dürfen 1500 Personen in das Freibad . Die Besucher müssen sich an die geltende Abstandspflicht von 1,5 Metern halten. Unter anderem wurden dafür Abstandsmarkierungen angebracht, die darauf aufmerksam machen. In Bereichen wie dem Eingang, den Toiletten und auf der Terrasse gilt eine Maskenpflicht. Besucher müssen dort eine FFP2-Maske tragen. Um unnötige Menschenansammlungen zu verhindern, gibt es eine Einbahnstraßenregelung, Eingang und Ausgang sind somit getrennt.

