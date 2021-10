Oettingen

10:11 Uhr

Zehnjähriger wird bei Diebstahl erwischt

Ein Zehnjähriger ist bei einem Diebstahl in Oettingen erwischt worden.

Der Bub bezahlt an der Kasse. Als er den Supermarkt in Oettingen verlassen will, geht die Alarmanlage los.

Mehrere SD-Karten wollte ein Zehnjähriger am Samstag in einem Oettinger Supermarkt stehlen. Wie die Polizei mitteilt, bezahlte der Bub gegen 13 Uhr an der Kasse. Als er das Geschäft verließ, wurde jedoch die Alarmanlage ausgelöst. Es stellte sich heraus, dass der Junge mehrere SD-Karten entwenden wollte. Der Schaden beträgt etwas mehr als 30 Euro. Nach Aufnahme der Personalien wurde der Jugendliche an seine Eltern übergeben. (pm)

