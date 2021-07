Zwei Unfälle an einem Tag: Frau muss Führerschein abgeben

Eine 55-Jährige hat am Dienstag in Oettingen gleich zwei Unfälle verursacht - und damit auch mehr als 10.000 Euro Sachschaden.

Einen Gesamtschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro hat eine 55 Jahre alte Autofahrerin am Dienstag in Oettingen angerichtet. Das teilt die Polizei Nördlingen mit. Gegen 18.15 Uhr nahmen die Beamten einen Unfall auf, da die Frau zu weit nach links geriet und mit dem stehenden Pkw einer 36-Jährigen im Zwinger zusammenstieß. Beide Frauen blieben zum Glück unverletzt, an den zwei Autos entstand ein Frontschaden von jeweils mehreren tausend Euro.

"Frischer" Unfallschaden am Auto der Oettingerin

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten jedoch noch einen weiteren, „frischen“ Unfallschaden am Pkw der 55-Jährigen fest. Die Frau räumte schließlich ein, ein paar Minuten zuvor am Tunnel in der Schloßstraße hängen geblieben zu sein. Eine Begutachtung im Anschluss ergab dort einen erheblichen Mauerschaden. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben, eine Blutuntersuchung wurde angeordnet. (pm)