Oettingen bekommt Geld aus Fördertöpfen

Für den Neubau von Sozialwohnungen in Oettingen erhält die Stadt eine staatliche Förderung.

200000 Euro stammen aus dem Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“

Von Bernd Schied

Der Stadt Oettingen sind wichtige Förderbescheide zugegangen. Der Finanzausschuss des Stadtrates hat sich damit in seiner jüngsten Sitzung befasst. Nach Angaben der Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft, Birgit Mayer, kann die Stadt im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt“ 200000 Euro der förderfähigen Kosten für einzelne Projekte vom Staat beanspruchen. Der Verwendungszweck in diesem Jahr sei allerdings noch offen, so die Kämmerin.

Mit der „Sozialen Stadt“ unterstützt der Bund die Stabilisierung und Aufwertung strukturschwacher Städte und Gemeinden im städtebaulichen, wirtschaftlichen und sozialen Bereich.

Die zweite Förderzusage kommt von der Regierung von Schwaben für den Neubau eines städtischen Mietshauses am Weißen Kreuz. Wie berichtet, handelt es sich dabei um einen sozialen Wohnungsbau für Menschen mit einem weniger dicken Geldbeutel.

Geplant sind zwei Gebäude mit jeweils sechs Wohnungen. Die bisherigen Mietshäuser werden abgerissen, eines davon noch heuer. Im kommenden Jahr soll dann mit dem Ersatzneubau begonnen werden. Laut Birgit Mayer sind für das erste Haus Kosten von 942000 Euro brutto veranschlagt. Aus dem Wohnungspakt Bayern erhält die Stadt einen Zuschuss von 30 Prozent. Für die übrigen 60 Prozent wird ein zinsverbilligtes Darlehen gewährt, erklärte Mayer. Wann mit dem Bau des zweiten Gebäudes begonnen wird, ist noch offen.

Termin für die Vorstellung des Krone-Förderprojekts

Die Stadt Oettingen weist in einem Schreiben noch einmal darauf hin, dass am kommenden Mittwoch, 25. September, die öffentliche Infoveranstaltung zum „Hotelprojekt“ Krone stattfindet. Veranstaltungsort ist die Aula der Grund- und Mittelschule in Oettingen, Beginn ist um 20 Uhr. Nach der Vorstellung des Projektes werden Experten sowie die Stadtverwaltung für eine Diskussion zur Verfügung stehen und Ihre Fragen beantworten.

