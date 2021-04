Oettingen stellt Wohnungsnothilfe des Landkreises vor

Plus Die Fachstelle hilft kreisweit, wenn der Verlust einer Wohnung droht. In der jüngsten Ausschusssitzung wurde auch über die Wohnungsvergabe-Kriterien für die neuen Sozialwohnungen im Wohngebiet Am Weißen Kreuz in Oettingen gesprochen.

Wo finden Menschen in Oettingen Hilfe, wenn sie plötzlich ohne Wohnung dastehen? Über dieses Thema und die Kriterien für die Wohnungsvergabe in den entstehenden Sozialwohnungen am Weißen Kreuz hat der Ausschuss für Kinder, Jugend, Familien und Senioren jüngst beraten.

Quartiersmanagerin Sabine Koloska stellte dem Gremium die Wohnungsnotfallhilfe des Landkreises vor. Die Fachstelle will rechtzeitig und vor allem präventiv eingreifen und eine rechtliche Hilfestellung geben, wenn Menschen unter anderem wegen Kündigungen, Räumungsbescheiden, Mietschulden vor einem existenziellen Problem stehen würden. Koloska nennt als weitere Gründe für solche Fälle die Entlassungen aus Kliniken und Haft oder die Trennung von einem Partner. Koloska zufolge gebe es zwar Hilfsmöglichkeiten, die bürokratischen Hürden seien aber oftmals zu hoch. An dieser Stelle würde die Notfallhilfe eingreifen, die auch mit anderen Stellen zusammenarbeitet.

Was klärt die Wohnungsnothilfe?

So werden zum Beispiel Leistungsansprüche abgeklärt, zwischen Vermieter und Mieter vermittelt und auch eine Begleitung auf die Ämter sei möglich. Wohnungen selbst vergebe die Stelle allerdings nicht, beantwortet die Quartiersmanagerin eine Nachfrage von Annemarie Leigart ( SPD). Stadtrat Armin Seiler (CSU/FWG) wollte außerdem wissen, ob die Stadt Oettingen grundsätzlich Wohnungen für Obdachlose vorhalte. Bürgermeister Thomas Heydecker (SPD) schilderte, dass es eine Unterkunft für Notfälle gebe und sagte: „Da will man aber auch nicht länger drin sein.“ Die Stadt will in solchen Fällen den Betroffenen stets erster Ansprechpartner sein.

Fraktionen sollen über die Kriterien der Wohnungsvergabe am Weißen Kreuz beraten

Heydecker sagt außerdem, dass der Bedarf an günstigem Wohnraum weiterhin gegeben sei. Er bat die Stadträte des Ausschusses, in den Fraktionen darüber zu sprechen, welche Kriterien in die Vergabe der sechs Wohnungen miteinfließen sollen, die aktuell am Weißen Kreuz gebaut werden. Der Preis für die Wohnungen, die eine Größe von 50 bis 60 Quadratmeter haben und von denen im Obergeschoss auch Wohnungen zu einer größeren für eine Familie zusammengelegt werden können, soll in einer Finanzausschusssitzung festgelegt werden. Heydecker rechnet damit, dass sie im Herbst fertiggestellt werden können. Im Erdgeschoss werden die Räume barrierefrei gebaut. Zu den Kriterien könnten Heydecker zufolge ein geringes Einkommen und ein längerer Wohnsitz in Oettingen gehören.

Lesen Sie auch