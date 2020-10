11:00 Uhr

Oettingen wählt erstmals einen Seniorenbeirat

In Oettingen soll ein Seniorenbeirat gewählt werden.

Die ältere Bevölkerung soll mehr Gewicht im Stadtrat bekommen. So kann sich die Oettinger Bevölkerung beteiligen.

Die Gruppe der Bürgerinnen und Bürger im Alter von 60 Jahren und älter wird wegen des demografischen Wandels bekanntlich immer größer. Sie leistet auch nach ihren Berufsjahren einen wichtigen Beitrag im gesellschaftlichen Leben unserer Stadt und ist länger fit und aktiv als in vergangenen Jahren, schreibt die Stadt Oettingen in ihrer Mitteilung zur Gründung eines Seniorenbeirats.

Außerdem werden die Menschen immer älter und daher gelte es, besondere Bedürfnisse zu berücksichtigen und Rahmenbedingungen für ein langes aktives, erfülltes Leben in der Gemeinschaft zu schaffen. Wer könne darüber besser befinden als die Betroffenen selbst?

Satzung besagt, wer dem Seniorenbeirat angehört

Daher möchte die Stadt Oettingen einen Seniorenbeirat gründen. Er soll die Interessen der Seniorinnen und Senioren gegenüber dem Stadtrat vertreten und in seniorenrelevante Entscheidungen einbezogen werden. Vertreter von Institutionen, die sich mit Seniorenarbeit beschäftigen, und aus der Bürgerschaft gewählte Vertreterinnen sollen ein Netzwerk zum Wohle der älteren Menschen bilden.

Dazu wird eine eigene Satzung erarbeitet. Das Konzept dazu wurde an dem Informationsabend am 29. September im Oettinger Rathaus den interessierten Besuchern vorgestellt und gemeinsam diskutiert. Darin heißt es: Dem Seniorenbeirat sollen angehören: Der erste Bürgermeister, der Seniorenbeauftragte des Stadtrates, ein Stadtrat aus den Stadtteilen, Quartiermanagement „Soziale Stadt“, Vertreter der Diakonie, des VdK, Diakoneo, der evangelischen und katholischen Kirche, der VHS, des TSV und des Seniorenheims.

Bis 31. Oktober können Vorschläge eingebracht werden

Außerdem sollen drei Vertreter der Bürgerinnen und Bürger, die ihren Wohnsitz in Oettingen haben sowie ein Vertreter aus den Stadtteilen gewählt werden, die das 60. Lebensjahr vollendet haben und nicht dem Stadtrat angehören.

Die Vertreter der Institutionen und Einrichtungen werden von diesen selbst vorgeschlagen. Vorschläge für die drei Repräsentanten der Oettinger und für den einen Repräsentanten aus den Stadtteilen sowie deren Stellvertreter können (sofern sie zur Altersgruppe 60 Plus gehören) ab sofort und bis zum 31. Oktober 2020 eingereicht werden.

Vorschläge können im Rathaus abgegeben werden

Vordrucke dazu gibt es im Rathaus (Tisch im Foyer vor dem Sekretariat im ersten Stock). Die Formulare können dann ausgefüllt an die Stadtverwaltung Oettingen geschickt werden (Soziale Stadt, Schloßstraße 36, oder Briefkasten am Rathaus). Wichtig ist, den Absender anzugeben, teilt die Stadt Oettingen weiter mit, sonst ist der Vorschlag ungültig. Selbstverständlich können Interessierte auch schriftlich ihre eigene Bereitschaft zur Mitarbeit im Seniorenbeirat signalisieren.

Die vorgeschlagenen Personen werden, soweit sie mit ihrer Nominierung einverstanden sind, anschließend im Nordrieskurier und an einer Tafel im Foyer des Rathauses kurz vorgestellt. Voraussichtlich zwischen Mitte und Ende November können dann alle Bürger, die das 60. Lebensjahr erreicht haben und in Oettingen oder den Stadtteilen wohnen, ihre Lieblingskandidaten aus den eingegangenen Vorschlägen auswählen und an einer „Abstimmbox“ im Rathaus über einen Zeitraum von drei bis vier Wochen wählen.

Die Kandidaten für den Oettinger Seniorenbeirat werden voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2021 vom Stadtrat für die Dauer von drei Jahren berufen, für jedes Mitglied wird es außerdem einen Stellvertreter geben. (pm)

