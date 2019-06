Oettingen will eine Lärmschutzwand

Nördlingen

Betrunkener Messbesucher randaliert in der Stadt

Ein Besucher der Nördlinger Mess‘ kam am Donnerstag in Nördlingen mehrfach in Kontakt mit der Polizei. Die Beamten mussten den 19-Jährigen sogar fesseln, um ihn in die Ausnüchterungszelle zu bringen.