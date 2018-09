05:30 Uhr

Oettinger Brauerei: „Kurskorrektur“ vollzogen

Drei neue Geschäftsführer arbeiten mittlerweile beim Brauhaus in der Fürstenstadt. Welche Rolle Pia Kollmar jetzt übernimmt.

Von Martina Bachmann

Was war das nicht für ein Sommer: all die Besuche im Freibad, die lauschigen Abende auf der Terrasse und erst die vielen Grillpartys. Zu einem guten Steak trinken viele gerne ein kühles Bier – und damit erklärt sich, warum dieser Sommer auch für den Absatz der Oettinger Brauerei ein guter war. Wobei die GmbH aus der Fürstenstadt selbst von den hohen Temperaturen von über 30 Grad profitieren kann, nämlich als Hersteller von alkoholfreien Getränken. Die Glorietta-Limonaden stellt Oettinger beispielsweise schon seit den 70er Jahren her.

Der heiße Sommer folgte auf einen Winter und ein Frühjahr, die für das Unternehmen von Umbrüchen geprägt waren. Wie berichtet, hatte sich Astrid Kollmar, die Witwe des verstorbenen Dirk Kollmar, mit Seniorchefin Ingrid Kollmar vor Gericht um Unternehmensanteile gestritten. Es kam zu einem Schiedsverfahren, das Ergebnis: Ingrid und Pia Kollmar halten jetzt mit 75 Prozent die Mehrheit der Anteile. Dann verließen der langjährige Vertriebschef Jörg Dierig und der für den technischen Bereich zuständige Geschäftsführer Karl Liebl das Unternehmen. Es habe sich um eine „Kurskorrektur“ gehandelt, sagt Pia Kollmar jetzt im Gespräch mit den Rieser Nachrichten. Über ihre eigene Position wurde im Frühjahr viel spekuliert – ob sie einen Geschäftsführerposten annehmen würde?

Es kam anders: Das Team der Geschäftsführung besteht jetzt aus vier Männern. Da wäre zum einen Michael Mayer, der schon Jahrzehnte mit dabei und wie Pia Kollmar Markenbotschafter für die Wirtschaftsregion Donauries ist. Er habe bei Oettinger die Chance bekommen, seine Werte einzubringen, sagt er, und dass er seine Arbeit mit innerer Überzeugung mache. Mit einem Schmunzeln fügt er hinzu: „Und es ist auch durchaus noch ein Spaßfaktor dabei.“

Ihm zur Seite steht unter anderem der technische Geschäftsführer Dr. Andreas Boettger, seit November 2017 bei Oettinger. Der wiederum bringe eine umfangreiche Erfahrung im Bereich Getränke mit, sagt Mayer. Oettinger wolle sich in Zukunft als Getränkelieferant breiter aufstellen. Eine logische Konsequenz, schaut man sich den sinkenden Bierkonsum in Deutschland an. In den 70er Jahren seien noch 150 Millionen Hektoliter Bier pro Jahr getrunken worden, sagt Mayer, mittlerweile seien es nur noch rund 94 Millionen Hektoliter. Oettinger produziert in 24 Stunden 10000 Hektoliter allein am Standort im Ries, ist nach eigenen Angaben nach Becks der zweitgrößte Bierexporteur. Das Unternehmen versucht im Wettbewerb mit seinem ganz eigenen Konzept zu bestehen: billiger zu sein als die Konkurrenz. Erreicht werde der niedrige Preis unter anderem, weil man auf riesige Werbeetats verzichte, erklärt Pia Kollmar. Zudem verfügt das Unternehmen über eine eigene Lkw-Flotte von mehr als 130 Fahrzeugen. Deren Fahrer bringen das Bier direkt von der Brauerei zum Lebensmittelhändler vor Ort. „Da werden zwei bis drei Umladungen vermieden“, sagt Mayer. Nicht zuletzt setzt man auf Standard-Flaschen ohne Logo-Prägung, die bis zu 25 Mal wiederverwendet werden können. Doch die Konkurrenz biete ihre Produkte immer günstiger an. Kollmar spricht von einem „knallharten, gemeinen, unfairen“ Konkurrenzkampf. Einer, der für Oettinger zuletzt Absatzrückgänge bedeutete.

Auch der zweite Neue kennt die Getränkeindustrie gut, er war zuvor unter anderem bei der Capri Sun AG beschäftigt: Peter Böck. Dieses Unternehmen sei lange Jahre von der Familie Wild geführt worden, Böck komme also von einer „ähnlichen Inhaberstruktur“, sagt Mayer. Oettinger soll auch weiterhin ein Unternehmen mit dem Charakter eines mittelständischen Unternehmens sein, darauf legen Kollmar und Mayer viel Wert. Der dritte neue Geschäftsführer, Bernhard Wenninger, habe in verschiedenen Branchen gearbeitet, war unter anderem bei Mercedes. „Der stellt damit die richtigen Fragen“, sagt Mayer.

Und Pia Kollmar? Sie ist Hauptgesellschafterin und repräsentiert die Gesellschafterfamilie, hat eine Art „Stabsstelle“ übernommen. Denn zum einen wollte sie sich nicht auf einen oder zwei Bereiche des Unternehmens beschränken. Zum anderen sitzt sie im Beirat, der wiederum die Geschäftsführung kontrollieren soll. Die Brauerei, so sagt sie, sei „einfach ihr Leben“, eine „Familie in der weitergehenden Form“. Schicksalsschläge habe sie dank dieser Familie besser überstehen können.

