28.11.2019

Oettinger Christkindlesmarkt 2019: Start, Termine, Programm und Öffnungszeiten heute

Auch dieses Jahr öffnet der Christkindlesmarkt in Oettingen am ersten Adventswochenende seine Pforten. Schon ab heute können Besucher auf den Markt schauen.

Am ersten Adventswochenende findet der Christkindlesmarkt Oettingen 2019 statt. Alles über Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm beim Weihnachtsmarkt im nördlichen Donau-Ries erfahren Sie hier.

Seit Donnerstag hat der Oettinger Christkindlesmarkt auch 2019 wieder seine Pforten geöffnet. Um sich auf die besinnliche Weihnachtszeit einzustimmen, erwartet die Besucher regionale Produkte, Kunsthandwerk und allerhand Kulinarisches. Wann der Oettinger Christkindlesmarkt 2019 geöffnet hat und was die Besucher sonst noch erwartet, erfahren Sie hier.

Christkindlesmarkt Oettingen 2019: Start und Termine

Wer den Oettinger Christkindlesmarkt 2019 besuchen möchte, kann dies am ersten Wochenende im Advent tun. Am Donnerstag, 28.11.19 startete der Markt im Heimatmuseumshof und ist bis zum Sonntag, den 01.12.19 für Interessierte geöffnet.

Oettinger Weihnachtsmarkt: Für Kinder ist besonders viel geboten

Öffnungszeiten beim Oettinger Christkindlesmarkt 2019

Freitag, 29.11. von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Samstag, 30.11. von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Sonntag, 01.12. von 14:30 Uhr bis 20:00 Uhr

Programm auf dem Weihnachtsmarkt in Oettingen im Kreis Donau-Ries

Neben Glühwein, Bratwurst und Kunsthandwerk können sich die Besucher auch auf das tägliche Programm des Oettinger Christkindlesmarkts 2019 freuen. Bei der „Oettinger-Christkindlesmarkt-Radlgaudi" gilt es, den Weihnachtsbaum auf dem Markt zum Leuchten zu bringen. Am Samstagabend erwartet die Zuschauer eine Feuershow. Am letzten Öffnungstag des Oettinger Christkindlesmarkts eröffnet das Heimatmuseum die Sonderausstellung „Alles in Milch und Butter“, und um 15.00 Uhr sind die Dinkelsbühler Alphornbläser "Lusum" in der St. Jakobskirche zu hören.

Oettinger Christkindlesmarkt 2019: Programm für Kinder

Auch für die kleinen Besucher ist Abwechslung geboten. Am Freitag findet das Kindertheater "Pettersson und Findus" statt. Am Samstag führt der Nachtwächter groß und klein im Laternenschein durch die Stadt.

Als besonderes Highlight besucht am Freitag und Samstag der Weihnachtsmann den Markt, mit dem Erinnerungsfotos auf dem Geschenkeschlitten geschossen werden können. Außerdem ist die Kinderbackstube der Rosenbäckerei am Sonntag geöffnet, in der Weihnachtsleckereien zubereitet werden können.

Wir bieten Ihnen einen Überblick über alle Weihnachtsmärkte in der Region, inklusive Karte und mit allen Terminen und Öffnungszeiten. Alle Informationen finden Sie in unserer Weihnachtsmarkt-Übersicht. (ts)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

