vor 33 Min.

Oettinger Freundeskreis neu aufgestellt

Doris Thalhofer nun Vorsitzende, Ulla Hopf Stellvertreterin

Die Mitgliederversammlung 2020 des Freundeskreises Oettingen – Rochechouart stand im Zeichen von Vorstandswahlen. Unter Leitung von Bürgermeisterin Petra Wagner tauschten die bisherige Vorsitzende Ulla Hopf und ihre Stellvertreterin Doris Thalhofer die Ämter.

Andreas Linsenmeyer wurde zum neuen Schriftführer gewählt und die wiedergewählte Kassiererin Regina Förch wird künftig von der neuen Beirätin Ute Küper unterstützt. Die Bürgermeisterin ist laut Satzung automatisch im Beirat. Weiter wurden in diesen gewählt: Petra und Bernhard Raab, Monika Kindlein, Laura Beutel, Annemarie Leigart, Ute Küper, Adolf Kinkelin, sowie als Jugendbeiräte Yannik Kindlein und Lisa Scheller. Gabi Prechter stellte sich als Jugendbetreuerin nicht mehr zur Wahl. Die Kassenprüfer Manuela Asbeck und Eduard Beutel bleiben im Amt. Mit Rosen verabschiedete Ulla Hopf die scheidenden Vorstandsmitglieder und Doris Thalhofer bedankte sich für das Vertrauen und begrüßte das neu gewählte Gremium ebenfalls mit Blumen. In ihrem letzten Rückblick stellte Ulla Hopf ein gelungenes, erfolgreiches 2019 dar und freute sich über die gewachsene Zahl der Mitglieder von 103 auf 117. Im zurückliegenden Jahr hatte es als Schwerpunkte die Osterfahrt nach Rochechouart und den Besuch der französischen Jugend im August gegeben, worüber eindrücklich in Wort und Bild berichtet wurde.

Außerdem beteiligte sich der Verein am „Rama-Dama“, veranstaltete im Kleingartenverein ein Picknick in den rot-weißen Farben der beiden Städte und nahm teil an der Stadtmeisterschaft im Luftgewehrschießen sowie als „Superhelden“ am Bootskorso beim Jakobi-Wasserfest. Das Vereinsjahr endete mit dem Oettinger Christkindlesmarkt, an dem wieder fünf Freunde aus der Partnerstadt Köstlichkeiten verkauften. Abschließend bedankte sich die scheidende Vorsitzende bei den Vorstandsmitgliedern und Bürgermeisterin Petra Wagner für die großartige Zusammenarbeit, sowie auch bei den Sponsoren, allen voran der Sparkasse Donauwörth. Nach dem Bericht der Kassiererin Regina Förch sowie der Kassenprüfer Manuela Asbeck und Eduard Beutel wurden die Vorstandsmitglieder ohne Gegenstimmen entlastet. Bürgermeisterin Petra Wagner zollte der vielen Arbeit, die hinter den Programmpunkten stecke, ihren Respekt und bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern für ihren großen, für die Stadt so wichtigen Einsatz. Einen Ausblick auf 2020 machte die neu gewählte Vorsitzende. So werde sicher die über Pfingsten geplante Reise nach Rochechouart mit der Feier zum 15-jährigen Bestehen ein Höhepunkt, so Thalhofer. Abfahrt sei am 29. Mai, 18 Uhr, Rückkunft am 2. Juni, gegen 23 Uhr. Der Reisepreis werde für Erwachsene zwischen 200 und 230 Euro liegen, für Jugendliche zwischen 100 und 120. Infos und Anmeldungen unter doris@thalhofer-oettingen.de oder Telefon 09082 967569. Die obligatorische Teilnahme beim „Rama-Dama“ am 4. April, die Teilnahme an den Stadtmeisterschaften im Juli und am Bootskorso Ende Juli folgen. Anfang August reisen sieben Jugendliche nach Rochechouart, und der Oettinger Christkindlesmarkt am ersten Adventswochenende schließt das Vereinsjahr 2020. Die Sitzung endete mit Bildern aus 2019 und einem Umtrunk mit Imbiss. (pm)

