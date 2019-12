Oettinger Kinderheim: Der Umbau schreitet voran

Plus Der Umbau des Oettinger Kinderheims schreitet voran: Der erste Bauabschnitt ist fertig. Barrierefreiheit ist in diesem Inklusionsprojekt selbstverständlich.

Der erste Bauabschnitt ist fertig: Im Oettinger Kinderheim sind alle zwölf Kinder und Jugendliche in den quaderförmigen Neubau umgezogen, der in den großen Garten zwischen Ledergasse und Sonnengasse gesetzt wurde.

Die Lebenshilfe Donau-Ries hat vor zwei Jahren die Trägerschaft des Traditionshauses übernommen und baut die Einrichtung im Sinne des Inklusionsgedankens um. In zwei Jahren soll der Umbau fertig sein. „Dann bietet das Haus Platz für 22 Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen“, sagt Lebenshilfe-Geschäftsführer Günter Schwendner.

Einen ersten Eindruck, was Inklusion in einem Kinderheim-Neubau zumindest in baulicher Hinsicht bedeutet, gibt es auf der Baustellenführung mit Schwendner und Christian Zuber, dem Vorsitzenden des Fördervereins Kinderheim Oettingen. Barrierefreiheit im Neubau ist selbstverständlich: Ein Aufzug bringt auch Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer die ersten Treppen vom Eingangsbereich zu den Zimmern im Erdgeschoss und weiter ins Obergeschoss.

Vom langen Gang mit Handläufen an beiden Seiten gehen die Zimmer ab – für jedes Kind ein eigenes kleines Reich. Immer zwei Kinder teilen sich ein Bad, das ein unterfahrbares Waschbecken und eine ebenerdige Dusche hat. Auf beiden Stockwerken ist ein großes Bad mit Badewanne und Einstiegshilfen und ein Stationszimmer für die Lebenshilfe-Mitarbeiter.

Hinter dieser Tür gehen die Bauarbeiten weiter: Die beiden Altbauten mit der Hausnummer 18 und 20 werden in den nächsten zwei Jahren saniert, so dass insgesamt 22 Plätze für Kinder mit und ohne Behinderung belegt werden können. Bild: Christina Zuber

Auch draußen ist alles neu. Der Haupteingang wurde von der Ledergasse in den Innenhof verlegt. Der Zugang ist ohne Hindernisse zu erreichen. Die Oettinger Stadtmauer, die als Denkmal schon lange im Boden schlummerte, wurde mit einigen Mauersteinen im Pflaster wieder sichtbar gemacht, so dass man ebenerdig in den Garten, zu einer Feuerstelle und zu den Parkplätzen Richtung Sonnengasse gelangt. „Die Außenanlagen werden 2019 noch fertig“, sagt Günter Schwendner und zeigt seinen Lieblingsplatz: eine geschützte Terrasse auf der Rückseite des Neubaus. Christian Zuber ergänzt, dass es keinen Zaun zum Garten des katholischen Pfarrheims geben wird: „Das wird durchgängig gestaltet.“

Oettinger Kinderheim: Die Planung ist eine Herausforderung

Die Planung für ein Bauvorhaben mitten in der Stadt, die Absprachen mit Nachbarn und der Baustellen-Verkehr in der engen Ledergasse seien sicherlich Herausforderungen. Jedoch habe man niemals daran gedacht, eine solche Einrichtung „auf der grünen Wiese“ zu bauen, versichert Schwendner. „Dem Förderverein und mir persönlich war es sehr wichtig, dass das Kinderheim in der Stadt bleibt“, sagt auch Christian Zuber. Die Kinder und Mitarbeiter sind in Oettingen bekannt und gut integriert, das solle auch so bleiben.

Für 2020 wird der Altbau mit der Hausnummer 18, die ehemalige katholische Mädchenschule, saniert, 2021 dann die Hausnummer 20, das ehemalige Kloster und Kinderheim der Franziskanerinnen. 3,3 Millionen Euro sind dafür veranschlagt, die von der Lebenshilfe Donau-Ries, dem ehemaligen Trägerverein (jetzt Förderverein), aus der öffentlichen Hand, von „Sternstunden“, Aktion Mensch und vielen Privatspenden kommen.

"Inklusives Kinderheim" ist absolutes Neuland

Mit dem „inklusiven Kinderheim“ betritt die Lebenshilfe Donau-Ries absolutes Neuland. Eine solche Einrichtung ist einzigartig und wird beispielgebend sein, sagt Schwendner. Überzeugungsarbeit bei Behörden war zu leisten: Für Kinder mit Behinderung ist der Bezirk zuständig. Andere Kinder kommen im Rahmen der Jugendhilfe des Landratsamtes ins Kinderheim. „Über allem steht jedoch der Inklusionsgedanke“, resümiert Schwendner.

Letztlich hätten alle Behörden und Verantwortlichen an einem Strang gezogen und dieses Pionier-Projekt möglich gemacht. Kinder, die im Kinderheim Oettingen wohnen, könnten in die Hermann-Keßler-Schule in Möttingen gehen – so eine Vision von Schwendner. Dann könnten zum Beispiel berufstätige Eltern von behinderten Kindern spürbar entlastet werden. Das bestehende Netzwerk der Lebenshilfe mit ihren zahlreichen Einrichtungen im Landkreis kommt auch den Oettinger Kindern zu Gute.

Der ehemalige Trägerverein des Kinderheims firmiert inzwischen als Förderverein. Christian Zuber betont, dass Mitgliedsbeiträge und Spenden weiterhin den Oettinger Kindern zu Gute kommen. Der Förderverein unterstützt die Kinder des Kinderheims mit Maßnahmen und Anschaffungen, die durch Pflegesätze nicht umfassend abgedeckt werden. So können individuelle Förderungen, zum Beispiel Nachhilfe und Schulfahrten unterstützt werden oder notwendige Anschaffungen wie PCs und Fahrräder finanziert werden.