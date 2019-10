vor 35 Min.

Oettinger Krone: Alle gegen Einen

Ein Mitglied des Stadtrats reicht einen Antrag ein, der das Projekt verhindern könnte. Wieder wird über das Thema diskutiert.

Von Sophia Huber

Erfreut hat Oettingens Bürgermeisterin Petra Wagner kürzlich die Förderurkunde für die Reaktivierung des Oettinger Hotels Krone in Berlin angenommen. Das Projekt wurde im Rahmen des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“ ausgewählt und bekommt deswegen eine Förderung in der Höhe von 9,76 Millionen Euro. Wagner sprach großen Dank an Ulrich Lange aus, der sich in Berlin für die Vergabe der Fördergelder nach Oettingen eingesetzt habe. Wagner sagte zu diesem Zeitpunkt: „Wir setzen nun konsequent die konkrete Umsetzung des Projekts fort. Die nächsten Schritte werden sein, das Gebäude zu kaufen und die erforderlichen Anträge zu stellen.“ Die Aussage klingt nach Zuversicht und Vorfreude. Doch nicht alle freuen sich über diesen Beschluss. Im Stadtrat gibt es vor allem eine zweifelnde Stimme.

Stadtrat Ludwig Däubler von der Aktive Bürger Liste, reichte einen Antrag ein, der bei einheitlicher Zustimmung die Sanierung der Krone verhindern hätte können. Er äußerte große Skepsis am Projekt, auch wenn seine Forderungen „keine Retourkutsche“ sein sollten. In der vorherigen Sitzung im September stimmte er nämlich zusammen mit Fabian Schäff ( CSU/FWG) gegen die Gesamtsanierung und den Förderantrag (wir berichteten).

Erste sechs Voraussetzungen schaffen

In seinem Antrag formulierte Däubler sechs Voraussetzungen, die erfüllt werden sollten, bevor man dem Kaufvertrag zustimme. Unter anderem forderte er eine Begrenzung der Kosten, die die Stadt selber tragen solle. Er wollte zudem geklärt haben, ob im Rathaus neue Stellen für das Projekt geschaffen werden müssten. Außerdem forderte Däubler, dass das Landratsamt den Finanzierungsplan prüfen solle. Seine große Sorge sei, dass der Stadtrat in Sachen Krone zu leichtsinnig handeln würde. Dem widersprach Wagner vehement. Zur Kostenfrage konnte sie dem Stadtrat mitteilen, dass man den Eigenanteil Oettingens von 6,3 Millionen Euro auf nur noch 5,9 Millionen Euro sinken konnte. „Außerdem können wir so eine außergewöhnliche Förderung auf keinen Fall ungenutzt lassen“, sagt Wagner. Würde die Stadt den Sanierungsantrag nicht im November stellen, würden die Fördermittel verfallen. Auf dieses Argument ging auch Bernhard Raab von der SLO ein. Er sagte außerdem, dass sehr viele Punkte, die Däubler in seinem Antrag anspreche, zu diesem Zeitpunkt einfach nicht klärbar seien. Deswegen würde das Projekt Krone schnell tot sein, wenn man diesem Antrag zustimmen würde. Robin Bhattacharyya von der SPD war für das Wagnis Krone, auch wenn man zwischenzeitlich das Zeitmanagement nicht im Griff gehabt hätte und nun etwas in Zugzwang geraten sei. Rudolf Oesterle (PWG) und Rudolf Löhe ( CSU/FWG) sahen beide keine Leichtsinnigkeit, da man sich schon lange mit dem Projekt beschäftige. Erwin Taglieber ( CSU/FWG) verstand zwar die Bedenken Däublers, denkt aber, dass die Kosten für die Krone eh irgendwann anfallen würden und man ja jetzt die Förderung hätte. Er sprach außerdem von einer riesigen Chance für die Stadt. Alle stimmten gegen den Antrag Däublers, außer er selbst. Der Sanierung der Krone steht nichts mehr im Weg.

