Oettinger Krone: Ein besonderes Angebot für die Bürger

Eine echtes Großprojekt – sowohl finanziell als auch organisatorisch – ist die Generalsanierung des Hotels Krone in Oettingen. Die einzelnen Schritte der Baumaßnahme kann man jetzt auch in einem Bautagebuch im Internet mit verfolgen.

Plus Die Stadt Oettingen will die Bevölkerung an dem Großprojekt teilhaben lassen. Untersuchungen des Landesdenkmalamts laufen.

Von Bernd Schied

Auch wenn die Corona-Pandemie die kommunalen Verwaltungen nachhaltig beschäftigt und viele Ressourcen bindet, müssen die laufenden Vorhaben dennoch weiterlaufen. So auch die Generalsanierung und Reaktivierung des Hotels Krone in Oettingen, die in den kommenden Jahren die wohl größte Herausforderung für die Stadt darstellen wird – sowohl in finanzieller, als auch in organisatorischer Hinsicht.

Bekanntlich hat sich der Bund großzügig gezeigt und der Kommune einen Zuschuss von rund zehn Millionen Euro in Aussicht gestellt, um das den Marktplatz der Fürstenstadt prägende Gebäude von Grund auf zu sanieren und wieder zu einem Gastronomiebetrieb mit den derzeit so schmerzlich vermissten Übernachtung- und Veranstaltungsmöglichkeiten werden zu lassen. Insgesamt steht eine Gesamtinvestitionssumme von rund 16 Millionen Euro brutto im Raum. Angebot im Internet Um auch die Bevölkerung an dem Großprojekt teilhaben zu lassen, bietet die Stadtverwaltung im Internet ein „Bautagebuch“ an, in dem jeder, der sich für die Krone interessiert mitverfolgen kann, wie es mit der Sanierung vorangeht. Gleichzeitig wurde ein lokaler Filmemacher beauftragt, den Baufortschritt zu begleiten und zu dokumentieren. „Mit einem Bautagebuch haben wir bereits bei der Sanierung der Königsstraße gute Erfahrungen gemacht“, sagte die scheidende Bürgermeisterin Petra Wagner im Gespräch mit unserer Zeitung. Nachdem die Krone vom bisherigen Eigentümer Harald Seebauer inzwischen komplett geräumt worden sei, laufe derzeit die Untersuchung vonseiten des Landesdenkmalamtes. Ein Restaurator suche nach Hinweisen auf eine historische Bausubstanz des Hauses. Dazu würden unter anderem die bestehenden Wandverkleidungen entfernt. Heraus kämen wertvolle, alte Fachwerkstrukturen, Türbogen oder Wandbemalungen, von denen sie sich kürzlich selbst ein Bild habe machen können, betonte die Bürgermeisterin. Besonders beeindruckt habe sie ein altes Treppenhaus, das aufgetaucht sei und das mit alten Plänen des Gebäudes übereinstimme. Restbestände werden entfernt In der nächsten Phase werde es dann darum gehen, Restbestände der bisherigen Einrichtung, wie beispielsweise die Eckbänke in der Gaststube oder die Deckenverkleidungen, zu entfernen und sukzessive den Gebäudekomplex vollständig leer zu räumen. In dem darauf folgenden Schritt ist laut Wagner der „statische Rückbau“ geplant, was der Fachbegriff für den Abbruch der Krone sei. Die entsprechenden Ausschreibungs-unterlagen sind der Rathauschefin zufolge inzwischen fertiggestellt und verschickt worden. Begonnen werden solle mit dem Teil zwischen dem Kronensaal und dem Hauptgebäude. „Ich rechne jedoch nicht damit, dass damit noch in diesem Jahr begonnen wird.“ Auf den neuen Stadtrat komme zeitnah die Entscheidung zu, nach einem europaweiten Ausschreibungsverfahren einen Architekten für die Planungen der „neuen Krone“ zu beauftrage. Dies werde voraussichtlich im Sommer erfolgen. Darüber hinaus stünden nach Ostern Ausschreibungen für die Projektsteuerung in den Bereichen Heizung/Lüftung/Sanitär, Elektrik und Tragwerksplanung an, kündigte Petra Wagner an, die Ende April ihre letzte Stadtratssitzung als Oettinger Bürgermeisterin halten wird.

