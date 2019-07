06:00 Uhr

Oettinger Schätze in Wassertrüdingen

Bei der Landesgartenschau in Wassertrüdigen zeigt die Storchenstadt eine Woche lang, welche Schätze sie zu bieten hat.

Von Verena Mörzl

Es scheint klar, weshalb ein Garten im Mittelpunkt der Oettingen-Tage auf der Landesgartenschau in Wassertrüdingen steht. Im Integrationsgarten sind es allerdings nicht das geerntete Gemüse oder die schön angelegten Beete, die im Vordergrund stehen. Nicht die Blumen und nicht die Insekten, die dort ebenfalls ein Zuhause finden können.

Der Integrationsgarten ist kein gewöhnlicher Garten

Das Besondere wird auf drei gelben Stellwänden gezeigt – dort sind dutzende Fotos aufgeklebt, die geflüchtete Menschen zeigen. Wie sie im Garten arbeiten, wie sie sich mit den Oettingern unterhalten, wie sie eine Aufgabe gefunden haben. Den Integrationsgarten gibt es seit 2017. Initiiert hat das Projekt Sabine Koloska (Soziale Stadt Oettingen) mit dem Obst- und Gartenbauverein. Der Integrationsgarten soll den Bewohnern des Flüchtlings- und Asylbewerberheims mehr Platz schenken.

Aus der Rasenfläche ist inzwischen eine artenreiche und vielfältige Gartenanlage geworden, für das Projekt gab es den dritten Platz des Heimatpreises der Rieser Volks- und Raiffeisenbanken in der Kategorie Kultur und Gesellschaft. Ernst Christ erzählt und zeigt auf ein Bild mit Kürbissen und anderem Gemüse rund um einen Heuballen. „Wir feierten, was wir zusammen geschafft haben“, sagt der frühere Lehrer des Albrecht-Ernst-Gymnasiums. „Integration ist auf diesem Weg machbar, partnerschaftlich und nicht von oben herunter.“

Oettingen hat viele Heimatschätze

Für Christ gibt es aber noch weitere Heimatschätze in Oettingen, die den Besuchern auf der Landesgartenschau näher gebracht worden sind. „Unser Roßfeld ist ein Schatz“, es gebe dort so viele Möglichkeiten der Naherholung. Da seien die Wälder und der Blick in den Rieskessel. P

eter Hopf, ebenfalls Mitglied des Obst- und Gartenbauvereins, ergänzt unter einem Schirm im Schatten der Juli-Sonne noch weitere Punkte wie die Wörnitzinsel und das Heimatmuseum. Für Karl Huber, den evangelischen Nachtwächter der Fürstenstadt, ist es die historische Bausubstanz in Oettingen, die Gebäude also, die stadtprägend sind.

Das meint auch Tourismus-Chefin Anja Friedel. „Die konfessionelle Teilung sieht man am Stadtbild“, fügt sie auf der Landesgartenschau hinzu, wirbt aber auch für Oettingen als Storchenstadt mit den 19 Nestern und 36 Störchen, die Fürstengeschichte oder den Meteoritenkrater. Vergangene Woche präsentierte sich allerdings nicht nur der Obst- und Gartenbauverein. In der Oettingen-Woche gab es beispielsweise Aktionen des Holunderhofs in Lohe und des Heimatmuseums. Tanzgruppen, der Trachtenverein oder die Goißlschnalzer standen auf der Bühne. Beim Regionalpavillon zeigten sie Besuchern, warum sich ein Besuch in Oettingen lohnt. Am Freitagabend wurde vor und auf der Sparkassen-Bühne die Oettingen-Night mit „Gankino Circus“ gefeiert – Grund dazu gibt es ja genug.

