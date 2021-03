vor 34 Min.

Oettinger Schloßstraße wird kommende Woche beim Linsehaus gesperrt

In der Schloßstraße in Oettingen gilt ab der kommenden Woche in einem Bereich eine Sperre. Bis wann diese dauert.

Die Schloßstraße wird nördlich des Marktplatzes in Höhe der Baustelle Schloßstraße 16 ab Montag, 22. März., bis Donnerstag, 1. April, gesperrt. Die Sperrung gilt laut einer Pressemitteilung von Montag bis Freitag während der Arbeitszeit (im Ausnahmefall auch nachts).

Die Bewohner, Kunden und Besucher der Innenstadt können über das Schlosstor vom Schloßbuck her kommend bis zur Ringgasse einfahren, hier ende die Zufahrt vor der Baustelle. Wer zum Markplatz fahren wolle, müsse über die Schützenstraße, das Zwingertor und die Hofgasse ausweichen.

Sperrung der Schloßstraße in Oettingen: So ist die Umleitung

Der Marktplatz sei aus Richtung Königstor und Zwingertor/Hofgasse zu erreichen. Die Weiterfahrt zum Schlosstor ist laut der Mitteilung über die Umleitung an der Hofgasse / Pfarrgasse / Schulgasse möglich und beschildert. Am Wochenende wird der Baustellenbereich für den Verkehr halbseitig freigegeben.

Wochentags müssen größere Bauteile mit entsprechenden Transportfahrzeugen angeliefert werden. Dazu sind entlang der Anfahrtsstrecke Haltverbote beschildert, die zwingend zu beachten sind, um die Transporte nicht zu behindern. Alle Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten. (pm)

