vor 50 Min.

Oettinger Stadtrat legt Sanierung der Schulturnhalle ad acta

Der Stadtrat hat sich gegen eine Sanierung der Schulturnhalle in Oettingen ausgesprochen..

Plus Eine Sanierung der Dreifachturnhalle in Oettingen soll es – wenn es nach dem Gemeinderat geht – nicht geben. Bis wann es einen Neubau geben könnte.

Von Bernd Schied

Der Oettinger Stadtrat will die Pläne für eine Sanierung der Schulturnhalle endgültig ad acta legen. Darauf verständigte sich das Gremium in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit. Gleichzeitig soll aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Freistaates Bayern ausgestiegen werden, das bei einer Generalsanierung zum Tragen gekommen wäre.

Neues Ziel ist ein Neubau der Halle mit derzeit geschätzten Kosten von neun Millionen Euro - allerdings nicht zeitnah, sondern erst in fünf bis zehn Jahren. Bis dahin könne die alte Halle noch weiterbetrieben werden, hieß es. Eine gute Nachricht in diesem Zusammenhang hatte Bürgermeister Thomas Heydecker. Untersuchungen hätten ergeben, dass das Wasser in der Halle keine Legionellenbelastung aufweise und somit kein akuter Handlungsbedarf bestehe.

Der Stadtrat in Oettingen hat bei der Turnhalle nicht das letzte Wort

Die endgültige Entscheidung, wie es mit der Halle weitergehen soll, liegt in der Zuständigkeit der Schulverbandsversammlung, die in dieser Woche zusammenkommt und darüber berät. Es ist davon auszugehen, dass die Vertreter der Schulverbandskommunen der Haltung des Stadtrates folgen und einen Neubau präferieren werden.

Das Nachdenken über einen Neubau geht auf den Donauwörther Architekten Wolfgang Obel zurück. Dieser gelangte in seiner Analyse zur Turnhalle zu der Ansicht, dass diese zahlreiche Mängel aufweise. So würden beispielsweise die Maße der Hallenfläche und die Höhe nicht mehr der aktuellen Norm entsprechen, weshalb dort keine Turniere mehr gespielt werden könnten. Zudem sei die technische Infrastruktur veraltet und es gebe Probleme mit dem Brandschutz.

Darüber hinaus müssten bei einer Sanierung die Duschen umgestaltet und die Toiletten behindertengerecht umgebaut werden. Vor diesen Hintergründen hatte Obel dem Schulverband im Frühjahr dieses Jahres den Abriss des Gebäudes und einen Ersatzneubau empfohlen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen