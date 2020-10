06:00 Uhr

Oettinger Turnhalle wird nicht saniert, sondern neu gebaut

Plus Der Oettinger Schulverband hat eine Entscheidung getroffen. Eine lang diskutierte Generalsanierung des Gebäudes ist vom Tisch. Wann der Neubau beginnen soll.

Von Bernd Schied

Die Verbandsversammlung des Oettinger Schulverbandes wird eine Generalsanierung der Schulturnhalle nicht mehr weiterverfolgen und setzt stattdessen auf einen Neubau in fünf bis zehn Jahren. Einen entsprechenden einstimmigen Beschluss fassten die Vertreter der Verbandsgemeinden ohne große Diskussion bei ihrer jüngsten Zusammenkunft im Oettinger Rathaus. Möglichst zeitnah soll jedoch die Lüftungsanlage der Halle saniert werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf überschaubare 6000 Euro, wie Schulverbandsvorsitzender und Bürgermeister Thomas Heydecker erklärte.

Zuvor hatte sich bereits der Oettinger Stadtrat gegen eine Hallensanierung ausgesprochen und für einen Neubau zum Ende des Jahrzehnts plädiert.

„Wir behalten das Thema auf der Tagesordnung“, betonte Heydecker und verwies auf mögliche neue staatliche Förderprogramme für derartige Vorhaben in den kommenden Jahren. Freilich ändere sich nichts an der Tatsache, dass die alte Turnhalle nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspreche. Aber mit der Sanierung der Lüftung könne der Betrieb in den nächsten Jahren weiter aufrechterhalten werden. Mängel an der Lüftungsanlage hatte der TÜV bei seiner Prüfung Mitte des Jahres festgestellt.

Sanierung der Oettinger Turnhalle würde 6,7 Millionen Euro kosten

Dass die Verbandsgemeinden jetzt von einer Generalsanierung der Schulturnhalle Abstand nehmen und einen Neubau präferieren, geht auf eine Analyse des Donauwörther Architekten Wolfgang Obel zurück. Dieser hatte im Frühjahr dem Schulverband vorgerechnet, dass eine Sanierung rund 6,7 Millionen Euro koste.

Es sei jedoch fraglich, ob die Regierung von Schwaben diesen Betrag mit den vollen 60 Prozent bezuschusse, weil einige Gegebenheiten in der Halle vom üblichen Standard abwichen. Beispielsweise entsprächen die Flächenmaße und die Deckenhöhe nicht den gängigen Anforderungen. Außerdem gebe es keinen Konditionsraum. Deshalb riet Obel zu einem Ersatzneubau, der nach derzeitigem Stand mit rund neun Millionen Euro veranschlagt werden müsste. Der Fördersatz liege auch bei 60 Prozent.

Realistisch betrachtet würde die aktuell geschätzte Bausumme in fünf bis zehn Jahren allerdings erheblich höher liegen, räumte Verbandsvorsitzender Heydecker auf Nachfrage unserer Zeitung ein.

In Anspruch nehmen wird der Schulverband die staatliche Förderung, die der Freistaat Bayern im Zusammenhang mit Corona gewährt. So sollen 39 Tablets für rund 25000 Euro brutto angeschafft werden, um Schülern die Geräte für das Lernen zu Hause zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig soll die Grund- und Mittelschule mit WLAN ausgestattet werden, wofür laut Heydecker ebenfalls etwa 25000 Euro brutto anfielen.

