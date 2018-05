vor 33 Min.

Oettinger Unternehmen vereint Familie und Beruf

Das Oettinger Unternehmen Taglieber Holzbau wurde für seine Familienfreundlichkeit ausgezeichnet. Was dabei besonders gewürdigt wurde.

Von Julian Würzer

Das Kind wacht am Morgen schweißgebadet auf, hat Fieber und Schüttelfrost. Anstatt in den Kindergarten oder in die Schule zu gehen, sollte es zum Arzt gebracht werden. Für berufstätige Eltern ist das oftmals eine schwierige Situation, denn wer kümmert sich um das kranke Kind? Mitarbeiter des Oettinger Unternehmens Taglieber Holzbau müssen sich da keine Gedanken machen, denn sie können bei solchen Fällen kurzfristig einen Tag frei nehmen. Doch das Unternehmen unterstützt seine Mitarbeiter auch auf anderen Wegen, damit sie Arbeit und Familie in Einklang bringen können. Deshalb wurde Taglieber Holzbau am Montag als eines der 20 familienfreundlichsten Unternehmen in Bayern von Arbeits- und Familienministerin Kerstin Schreyer und Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer ausgezeichnet.

Die Auszeichnung fand im Rahmen des Unternehmenswettbewerbs „Erfolgreich.Familienfreundlich“ statt. Der Preis wurde zum zweiten Mal nach dem Jahr 2016 verliehen und verfolgt das Ziel, die Arbeitswelt familienfreundlicher zu gestalten. Insgesamt 227 Unternehmen aus ganz Bayern nahmen an dem Wettbewerb teil, aus denen eine Jury die Gewinner ausgewählt hatte. Von der Pressestelle des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales heißt es, für die Bewertung gebe es keine feststehenden Kriterien, jeder Betrieb wurde ganz individuell angeschaut.

Bei Taglieber Holzbau wurde laut Pressestelle die Unterstützung der Mitarbeiter durch die flexiblen Arbeitszeiten gewürdigt. Denn, wie es in der Mitteilung heißt, „Mitarbeiter nehmen sogar im Sommer Elternzeit, obwohl dann in der Branche Hochkonjunktur herrscht“.

Für die stellvertretende Geschäftsführerin Franziska Taglieber ist die Auszeichnung der Ansporn, sich weiterhin zu verbessern. „Es freut uns, dass wir gewonnen haben. Mittlerweile überlegen wir, eine feste Kinderbetreuung in den Ferien einzurichten“, sagt sie. Für das Familienunternehmen ist seit jeher die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wichtig. „Meine Geschwister und ich waren von klein auf im Unternehmen dabei, da beide Elternteile im Betrieb gearbeitet haben.“

Deshalb kenne Taglieber das Problem, mit denen Familien oftmals konfrontiert sind. „Daher ist es uns wichtig, dass unsere Mitarbeiter auch beides miteinander vereinen können.“ Um das zu gewährleisten, seien die Arbeitszeiten der Angestellten individuell an ihre Bedürfnisse angepasst. Weiter besteht für die Kinder die Möglichkeit, zu sehen, wo die Eltern arbeiten und sich in der Spielecke auszutoben.

Familienministerin Schreyer betonte: „Auch die Unternehmen sind in der Pflicht, eine familienfreundliche Arbeitswelt zu ermöglichen. Wie dies gelingt, zeigen die Preisträger unseres Unternehmenspreises „Erfolgreich.Familienfreundlich“, wie die Taglieber Holzbau GmbH. Sie sind Vorbilder.“

