12:32 Uhr

Oettinger Zwinger wird zum „Leistungszentrum“

Ein 26-Jähriger eröffnet in Oettingen ein Studio, dass sich auf Personal-Training und Ernährung konzentriert. In den Obergeschossen werden Wohnungen vermietet.

Von Verena Mörzl

Sportlehrer sein – das war der Traumberuf von Alexander Kamm. Der 26-Jährige, der im mittelfränkischen Gnotzheim aufgewachsen ist und noch heute dort lebt, hat sich auf Umwegen seinen Traum erfüllt. Zwar unterrichtet er keine Kinder oder Jugendliche, aber er leitet seine Kunden in seinem eigenen Leistungszentrum an. Sport und Ernährung bilden bald auch in seinem dritten Studio in Oettingen die wesentlichen Schwerpunkte. Läuft alles glatt, will er im Herbst eröffnen.

Er hat das Gebäude Zwinger 18/20 mit seinen Brüdern gekauft und saniert es derzeit. Im Erdgeschoss will Kamm sein Leistungszentrum unterbringen. Ein Schild verrät bereits den Namen: „Leistungszentrum – Personaltraining & Ernährung by Alexander Kamm“. Im ersten Stock und im Dachgeschoss entstehen Wohnungen, die vermietet werden sollen. Seine Trainer-Karriere verlief nicht geradlinig. Aber genau deshalb sei sein Herzensprojekt entstanden. Eine Erfahrung aus seinem Leben ist heute sein Antrieb. Er erkrankte an Burnout und erst die Coaches in einer Klinik haben ihn physisch und psychisch wieder fit gemacht. „Das will ich auch machen“, dachte sich Kamm und sagt heute: „Ich will Menschen, die unzufrieden sind, oder körperliche Probleme haben, helfen, wieder auf die Bahn zu kommen.“ Der Fokus seines Studios liege auf funktionellem Training ohne Maschinen. Die Stabilitätsübungen sollen beispielsweise allein mit dem eigenen Körpergewicht erfolgen oder mit Kleingeräten erweitert werden.

Für seinen Traum wechselte Kamm aus den Einzelhandel in die Sportbranche. Er hatte leitende Funktionen bei Aldi, doch mit der Zeit wurde die Unzufriedenheit größer. Als er wieder gesund war, wurde er sein eigener Chef. Seine Ausbildung absolvierte er an einer Sportakademie in München. Dann eröffnete er sein erstes „Leistungszentrum“ in Wassertrüdingen, später in Gnotzheim. Oettingen wird dann im Herbst sein drittes.

Kamm hat bereits Erfahrungen mit Sportveranstaltungen im Ries. Mit seiner Firma bietet er „Jumping-Fitness“ an. Im Sommer findet das in Gnotzheim statt, im Winter in Auhausen. Eine Sporteinheit auf dem Trampolin, bei der man sich „gut auspowern kann“, wie Kamm sagt.

