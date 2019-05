11:55 Uhr

Oettinger gehört wieder den Oettingern

Nach dem Tod von Dirk Kollmar gab es einen Rechtsstreit. Jetzt liegen die Anteile wieder zu 100 Prozent in den Händen von Ingrid und Pia Kollmar.

Die Oettinger Brauerei gehört seit Donnerstag den Kollmars im Ries. Das teilte das Unternehmen gestern in einer Pressemitteilung mit. Pia Kollmar habe die Anteile, die bislang die Familie ihres verstorbenen Bruders Dirk Kollmar hielt, erworben. Wie berichtet, hatten sich die Witwe von Dirk Kollmar, Astrid Kollmar, sowie Seniorchefin Ingrid Kollmar vor Gericht um Unternehmensanteile gestritten. Es kam zu einem Schiedsverfahren, am Ende hielten Ingrid und Pia Kollmar 75 Prozent am Unternehmen. Nun sind es 100 Prozent.

Bernhard Wenninger, Kaufmännischer Geschäftsführer der Oettinger Brauerei GmbH, sagt: „Mit der Unterzeichnung des Kaufvertrages ist für die Oettinger Brauerei GmbH, die Gesellschafter, ihre Beschäftigten und die Geschäftspartner der Weg für ein nachhaltig profitables, strategisches Wachstum auf dem Biermarkt wieder frei.“ Gesellschafterin Pia Kollmar: „Für uns stellt dieser Tag ein enorm wichtiges Datum dar. Denn der Erwerb der Anteile schafft Klarheit und gibt uns die volle Handlungsfähigkeit zurück.“ Im Zuge der Übernahme der restlichen GmbH-Anteile gehen auch die Unternehmen Oettinger International und 5,0 Original International zu 100 Prozent in den Besitz der Oettinger Brauerei über, so die Pressemitteilung weiter. (pm)