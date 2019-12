30.12.2019

Oettinger ist Top-Arbeitgeber

Unternehmen wurde ausgezeichnet

Die Oettinger Brauerei gehört zu den drei „wertvollsten Arbeitgebern der Region Donau-Ries“. Das belegt das Ranking zu „ Deutschlands wertvollsten Arbeitgebern für das Gemeinwohl“, das das Magazin WirtschaftsWoche gemeinsam mit dem Analyseinstitut ServiceValue erstellt hat. In 106 Landkreisen und 34 kreisfreien Städten in Bayern und Baden-Württemberg wurden die Menschen zu den wertvollsten Arbeitgebern befragt. Entscheidend war, dass Arbeitgeber erst dann als wertvoll für eine Region gelten, wenn sie nicht nur am Wohl ihrer Mitarbeiter interessiert sind, sondern sich um alle Menschen dort kümmern. Im Landkreis Donau-Ries nimmt die Oettinger Brauerei den dritten Platz hinter den beiden sozialen Einrichtungen gKU Donau-Ries-Kliniken und Seniorenheime sowie der Lebenshilfe Donau-Ries ein. Gesellschafterin Pia Kollmar sieht die Top-Platzierung als Beleg des ganzheitlichen Engagements der Brauerei. Ein zentraler Bestandteil ist die 2014 eingeführte Mitarbeiterförderung. „Es ist jedes Quartal aufs Neue spannend zu sehen, wie sich unsere Mitarbeiter in ihrem Privatleben engagieren und für welche vielfältigen Themen sie sich einsetzen“, sagt Kollmar. „Das Schöne ist, dass wir über unsere Kollegen auch erfahren, wie das Geld eingesetzt worden ist und was damit erreicht werden konnte.“

Pro Quartal und Brauerei-Standort stehen 2500 Euro zur Verfügung, mit denen das Unternehmen Ehrenamtliche prämiert. (pm)

