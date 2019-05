vor 59 Min.

Offene Linke: Impfdebatte soll ablenken

Politischer Verein diskutiert auch über Kommunalwahlen

Die Offene Linke Ries und die Aufstehen-Bewegung haben sich in Oettingen getroffen. Dabei wurden kurz die Organisationsprobleme der Aufstehen-Bewegung angesprochen. Längere Zeit wurden einer Pressemitteilung zufolge politische Themen diskutiert, unter anderem auch die momentan als wichtig und sinnvoll betrachtete Debatte um den Impfzwang gegen die Masern. „Es stellt sich die Frage, ob der Minister seinen Freunden in der Pharmaindustrie auch den Preis des Impfserums vorschreiben und mit Zwang durchsetzen will“, schreibt der politische Verein in einer Pressemitteilung.

Für die Teilnehmer an dem Treffen liege auf der Hand, dass mit der öffentlichen Debatte um den Impfzwang von anderen anstehenden und viel wesentlicheren Themen abgelenkt werden solle – wie zum Beispiel die immens steigenden Militärausgaben, die Bedrohung Europas durch die neue Atombombenstrategie der NATO, die abzusehenden weiteren Kürzungen bei den Sozialsystemen infolge der angeblich sinkenden Steuereinnahmen.

Ebenfalls wurden die 2020 stattfindenden Kommunalwahlen angesprochen. Viele offene Fragen lassen noch keine definitive Aussage zu einer eventuellen Teilnahme zu, sie ist aber dem politischen Verständnis der Offenen Linken nach auf jeden Fall anzustreben. (pm)

