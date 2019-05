vor 27 Min.

Ohne Wallerstein

Keine wirtschaftliche Zukunft

Der Marktgemeinderat Wallerstein sieht keinerlei wirtschaftliche Perspektive für die Wiederinbetriebnahme des Almarins. Von daher mache es auch keinen Sinn, in dem geplanten Arbeitskreis geschweige denn in einem Zweckverband mitzuwirken, sagte Bürgermeister Joseph Mayer gesternzur RN. Auf Basis der vorliegenden Zahlen über die Kosten einer möglichen Sanierung und eines späteren Betriebes sei dies für Wallerstein derzeit kein Thema. Zudem komme ein neues Almarin auch für den Schwimmunterricht der Wallersteiner Schüler nicht infrage, so Mayer. Es wäre den Eltern nicht zu vermitteln, ihre Kinder dafür am vor der Haustür liegenden Nördlinger Hallenbad vorbei nach Mönchsdeggingen zu fahren. Mayer hält es auch für problematisch, aus dem Almarin künftig nur ein Bad mit einem Schwimmerbecken ohne Sauna und Gaststätte zu machen. Gerade die beiden letztgenannten Bereiche seien früher die Hauptanziehungspunkte für die Bevölkerung gewesen. Ohne diese werde die Anziehungskraft vermutlich deutlich nachlassen.

Sollten sich eines Tages grundlegend neue Anhaltspunkte ergeben, die das Almarin besonders attraktiv machen würden, könne man jederzeit mit der Gemeinde Wallerstein reden, so Mayer. (bs)

