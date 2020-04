09:59 Uhr

Oldtimertraktor gestohlen und noch eine Kiste Bier getrunken?

In Reimlingen ist ein Oldtimer-Traktor der Marke Fendt gestohlen worden. (Symbolbild)

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem in Reimlingen ein alter Traktor der Marke Fendt gestohlen worden ist. Er wurde in Nördlingen gefunden, daneben eine leere Kiste Bier.

In Reimlingen ist zwischen dem späten Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen ein Oldtimertraktor der Marke Fendt aus einer unversperrten Scheune gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, soll der Geschädigte das Verschwinden des Traktors zunächst nicht bemerkt haben.

Am Freitagvormittag habe ihn ein Bekannter darauf aufmerksam gemacht, dass sein Traktor in der Oskar-Meyer-Straße in Nördlingen, neben einem Fußweg steht. Die hinzugezogenen Polizisten stellten vor Ort noch einen Kasten Bier sicher. Sie vermuten, dass der Dieb diesen Kasten geleert hatte. Die Polizei Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Zeugenhinweise. RN

