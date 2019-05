Online-Petition zur Hesselbergbahn gestartet

Plus Der Oettinger Stadtrat beschließt mit 14:6 Stimmen, den ersten Auftrag für die „Krebslache“ zu vergeben. Warum einige Räte "die Welt nicht mehr verstanden".

Herblingen feiert 100 Jahre Krieger-, Soldaten- und Veteranenverein

In Herblingen hat am Wochenende der örtliche Krieger-, Soldaten- und Veteranenverein die Reihe der Jubiläen fortgesetzt, indem er sein 100-Jähriges veranstaltete. An der Festhalle wurde dabei im kleinen Zelt traditionell groß gefeiert.