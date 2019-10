00:35 Uhr

Oratorium „König David“ in Sankt Georg

Höhepunkt des Themenjahrs in Nördlingen

Das Themenjahr „David 2019“ der Musik an Sankt Georg in Nördlingen nähert sich seinem Höhe- und Schlusspunkt: Am Sonntag, 13. Oktober, um 19 Uhr erklingt in der Nördlinger St. Georgskirche das Oratorium „König David“ von Arthur Honegger. Unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Udo Knauer singen und musizieren die Kantorei Sankt Georg, das Oettinger Bachorchester in sinfonischer Besetzung, Julia Küßwetter (Sopran), Anna Haase v. Brincken (Mezzosopran, Hexe von Endor), Christian Rathgeber (Tenor) und Nico Jilka (Sprecher). Eine Lichtinstallation ergänzt das musikalische Geschehen.

Martialische Kriegsmärsche, jubelnde Siegesgesänge, herzzerreißende Liebes- und Bußlieder, eine Totenbeschwörung durch eine Hexe, ein ekstatischer Tanz und eine himmlische Vision: Das sind die Zutaten des „Symphonischen Psalms in drei Teilen“, wie Honegger sein 1921 uraufgeführtes Werk selbst nannte. Es beschreibt den Aufstieg des Hirtenjungen aus Bethlehem zum Heerführer und König von Israel um 1000 vor Christus und endet mit Davids Tod und einer Vision des kommenden Messias.

Ursprünglich für eine szenische Aufführung konzipiert, sind die meisten Stücke sehr kurz und werden durch die Worte eines Sprechers miteinander verbunden. Dadurch erscheinen die musikalischen Abschnitte noch plastischer, und man fühlt sich wie in einen monumentalen Film hineingenommen. Die tragende Rolle des Sprechers übernimmt Nico Jilka. Der in Nördlingen geborene Schauspieler hat von 2010 bis 2017 mit der „Schauspielmanufaktur“ als Produzent, Regisseur und Darsteller das kulturelle Leben im Ries bereichert.

Die drei Solisten sind mit liedhaften Abschnitten und oft lautmalerisch vertonten Psalmversen an der Handlung beteiligt. Die Sopranistin Julia Küßwetter unterrichtet neben ihren Engagements als Konzert- und Opernsängerin an der Musikhochschule Zürich und der Berufsfachschule Dinkelsbühl. Der Tenor Christian Rathgeber, ursprünglich ein Windsbacher „Gewächs“, ist derzeit am Staatstheater Wiesbaden engagiert. Anna Haase kommt als „Hexe von Endor“ eine Sonderrolle zu, die der Mezzosopranistin auf den Leib geschneidert ist. Das Orchester tritt in einer großen Besetzung auf. Neben Streichern und 18 Bläsern werden für dieses Stück außerdem drei Schlagzeuger, Harfe und eine Celesta (eine Art Glockenspielklavier) benötigt. (pm)

