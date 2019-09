vor 22 Min.

Orgel in Fessenheim wird eingeweiht

Pfarrer Benjamin Beck segnet die neue Kisselbach-Orgel in der Fessenheimer Christkönigskirche.

Pfarrer Benjamin Beck segnet in Fessenheim das neue Instrument. In seiner Predigt zieht er Parallelen zwischen der Orgel und der Kirchengemeinde.

Von Ronald Hummel

Faszination und Ergriffenheit erfasste die Gemeinde in der Fessenheimer Christkönigskirche, als durch Organist Paul Baur die allerersten Klänge der neuen Kisselbach-Orgel im Einweihungs-Gottesdienst erklangen. „Ehre sei Gott in der Höhe“ war das erste Lied, das die Gemeinde in Begleitung des neuen Instruments sang. Auch die Mitglieder des Kirchenchores St. Martin aus Deiningen zeigten sich sehr berührt, als sie gemeinsam mit der Orgel den Gottesdienst musikalisch begleiteten.

Rudolf Traxler, Mitglied der Kirchenverwaltung, Mesner und im „Christkönigs-Team“ Hauptverantwortlich für die Neubeschaffung, schilderte in der Kirche die Hintergrundgeschichte: Als Pfarrer Benjamin Beck kurz nach seiner Amtseinführung vor rund eineinhalb Jahren erstmals die katholische Fessenheimer Kirche besichtigte, fragte er angesichts des vorhandenen kleinen Harmoniums, das seit 2002 eigentlich als vorläufiges Provisorium dienen sollte, fast schon entsetzt: „Ja, was ist denn das?“

Orgel in Fessenheim: Spendenbereitschaft übertrifft Erwartungen

Sofort initiierte er in der nächsten Sitzung der Kirchenverwaltung die Anschaffung der neuen Orgel. Durch die starken Temperaturschwankungen von bis zu 25 Grad pro Tag kam eine Pfeifenorgel nicht in Frage, es sollte eine Digitalorgel sein.

Die Spendenbereitschaft der Fessenheimer und etlicher überörtlicher Institutionen übertraf in kürzester Zeit alle Erwartungen, so dass bei einem anfänglich festgesetztem Budget von 20.000 Euro schließlich für rund 27.500 Euro die „Traumorgel“ etwa mit geschweifter Ausführung und Holzregisterzügen statt Wippen angeschafft werden konnte. Die Firma Kisselbach aus Augsburg baute also für Fessenheim eine Drei Manuale Gloria Concerto 355cc mit 55 Registern, 32-tönigem Pedal, Klaviaturen mit Holzbelag und weiteren Extras.

Pfarrer Benjamin Beck segnete zu Beginn des Gottesdienstes die neue Orgel, da sie nicht ohne Segen in Betrieb gehen sollte. „Herr, möge der Klang dieser Orgel daran erinnern, dass dein Wort frohe Verheißung ist“, lautete sein Segensspruch.

Ein einziger Ton wäre langweilig

In der Predigt zeichnete Beck die tiefere Bedeutung der Orgel nach, indem er an das Schweigen aller Orgeln und Glocken von Gründonnerstag bis Ostersonntag erinnerte. Wenn dann zur Ostermesse das Licht in die Dunkelheit getragen wird, ertönt zum Gloria die Orgel und verkündet die Auferstehung Jesu und Gottes Herrlichkeit.

Beck zog Parallelen zwischen Instrument und Kirchengemeinde: Ein einziger Ton wäre langweilig, erst das Zusammenspiel aller Klänge, bildhaft für das Zusammenwirken aller Mitglieder der Gemeinde, gebe dem Spruch aus dem Buch der Psalmen „Euer Herz lebe auf“ einen Sinn. Letzten Endes bilde die Orgel den Hintergrund für den Gesang der Menschen, den entscheidenden Teil der Musik. Pfarrer Beck dankte ebenso wie Rudolf Traxler für die außerordentliche Spendenbereitschaft.