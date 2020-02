08.02.2020

Orientalische und pastorale Bläser-Klänge

Die Zugabe präsentierten die fünf Musikprofessoren von Pro Five stehend (von links): Dejan Gavric, Washington Barella, Sibylle Mahni, Albrecht Holder und Manfred Lindner wurden in der Schalterhalle der Raiffeisen-Volksbank in Nördlingen vom Publikum gefeiert.

Das vielseitige und unterhaltsame Ensemble Pro Five begeistert zum wiederholten Mal bei „Klassik im Ries“

Sie strahlen Leichtigkeit und Bodenständigkeit aus. Und doch steckt eine auch sichtbare physische Anstrengung hinter dem perfekten und souveränen Spiel der fünf Musik-Professoren, die das Quintett „Pro Five“ bilden. Beim Februar-Konzert von „Klassik im Ries“ in der Schalterhalle der Raiffeisenbank in Nördlingen verfolgten rund 200 Zuhörer gebannt das ungekünstelte und vielseitige Spiel der Künstler um den Fagottisten Albrecht Holder. So wie er sind auch Dejan Gavric (Flöte), Washington Barella (Oboe), Manfred Lindner (Klarinette) und Sibylle Mahni (Horn) Lehrer an Musikhochschulen. Neben ihrer Lehrtätigkeit kommen sie immer wieder zusammen, um hochkarätige Bläsermusik aufzuführen.

Zwar hat Mozart kein Werk für die Pro-Five-Besetzung geschrieben. In der Bearbeitung von Wolfgang S. Meyer eröffnen die Künstler jedoch mit der Mozart-Fantasie f-Moll: ein Adagio und ein wildes Allegro hatte der Meister „für ein Orgelwerk in einer Uhr“ komponiert. Die düsteren und feierlich-getragenen Melodien wurden auf Orgelwalzen abgespielt und in einer Trauer-Schau einem breiten Wiener Publikum bekannt gemacht. Heute zählen sie zu den beliebtesten Stücken aus Mozarts Spätwerk.

Zu voller Perfektion laufen die Professoren beim Quintett op. 79 von August Klughardt auf. Das letzte Werk des Komponisten überzeugt mit einer Fülle an Ideen und vielen Wechseln in der Dominanz der Instrumente – wie geschaffen für das Ensemble: Hier zeigt sich das ganze Potenzial der Künstler, sowohl in solistischen Passagen, als auch als homogenes Ganzes. Streng wird die romantische Standardform eingehalten. Nach einem Allegro kommt ein schnelles Scherzo und ein pastoral-idyllisches Andante. Das Finale mit der langsamen Einleitung und dem furiosen Schluss ist das I-Tüpfelchen einer perfekten Präsentation. Dejan Gavric zaubert aus der Flöte frühlingshafte Töne, Triller wie von Vogelstimmen. Unweigerlich denkt man an Jagd- und Waldszenen, wenn Sibylle Mahni – durchaus ein bisschen bedrohlich – das Horn erklingen lässt. Eine angenehme Spannung liegt über dem Ganzen. Washington Barella überzeugt andächtig, wie in einem Kirchenlied im Andante. Die langen, klaren Töne treffen direkt ins Herz. Und Albrecht Holder zeigt, dass ein Fagott alles andere als behäbig ist – eine Meisterleistung.

Die Geschichte von Peer Gynt kennt jeder so ungefähr. Pro Five zeigt die vielen Facetten der Oper von Edvard Grieg in einer Harmoniemusik. Da wird in der Halle des Bergkönigs die Melodie hin und her gereicht. Oboe und Flöte spielen gegen Fagott und Klarinette in einem schönen Wettstreit. Bei arabischen Tänzen bringt vor allem die Oboe den orientalischen Touch und die Schlangenbeschwörer-Atmosphäre in die Nördlinger Bank. Wilde Rhythmen und schwermütige Volkslieder gehören ebenso zu Peer Gynt. Ein Raunen geht durch die Reihen der Zuhörer, sodass Fagottist Holder den Zwischenapplaus gerne zulässt. Ein Sprung in die 1930er-Jahre bringt zum Abschluss noch Schwungvolles, Kreiselndes: Trois piece breves von Jacques Ibert. Erst nach drei Zugaben lassen die begeisterten Konzertbesucher die Musikprofessoren von der Bühne. (pm)

