Original Rieser Punk: So war das Bressackos-Konzert in Oettingen

Die Los Bressackos haben am Wochenende in der Goldenen Gans gespielt und eine Menge Besucher angelockt.

Die Band Los Bressackos stellt ihr neues Album in der Goldenen Gans in Oettingen vor. Die Besucher erleben einen gnadenlosen Abend einer bestens aufgelegten Band.

Gnadenlos war’s. Gnadenlos voll, gnadenlos eng, gnadenlos laut. Wenn die „Bressacken“ irgendwo im Ries auftreten – was sie ja „aus organisatorischen Gründen“ ohnehin nur zwei- bis viermal im Jahr tun – dann kann man davon ausgehen, dass die Location ausverkauft ist. Bei der Vorstellung ihres neuen Albums „Goißa, Mofas, Brodwuschdkeck“ an diesem Wochenende war die Goldene Gans in Oettingen derartig gefüllt, dass man getrost von brechend voll sprechen kann.

Der Stimmung tat das keinen Abbruch, im Gegenteil: Wenn zu späterer Stunde sogar einige Herren Ü50 zusammen mit all den jungen Fans vor der Bühne Pogo tanzen, kann der Abend so verkehrt nicht gewesen sein. Los Bressackos ist Punk in bestem Sinne. Frech, laut, rotzig, chaotisch. Tolle Texte, bis auf ein paar englische Einsprengsel kompromisslos rieserisch vorgetragen und eine Super-Perfomance, nicht nur des Frontmanns Jochen Österlein (Herr Ö.). Benedikt Offinger (Zotti Ferrari) am Schlagzeug, Bastian Offinger (Buddy B.) an der Gitarre und Jakob Offinger (Eddy Samson) an Bass und Tuba hatten ihr Publikum bereits nach den ersten Takten voll im Griff. Und schon nach dem zweiten Song begann man sich auf der Bühne der Rieser Kittel beziehungsweise des Ponchos nebst Sombrero zu entledigen, da war der Siedepunkt noch gar nicht erreicht. Mit „Geräteträger“ und „I brauch’ a Dosawoiza“ war der allerdings zum ersten Mal erreicht, das Publikum sang jede Zeile mit und ließ sich vom Drive der Band gerne anstecken.

Geschickt nahmen die Männer um Herrn Ö. immer wieder mal den Fuß vom Gas und präsentierten mit Titeln wie „Maria Holl“, „Manu“ (in dem sie die neue digitale Eitelkeit aufs Korn nehmen) oder „I bleib heit flagga“ ihre eher lyrische, sprich: im Tempo getragenere Seite. Um dann freilich umso heftiger durchzustarten: „Earbirra“ (die Ode an die edle Schwörsheimer Kartoffel) scheint das Dosawoiza als Bressackos Top-Hit abzulösen, kann man doch das „Schweeschiii“ so voller Inbrunst herausschreien, was natürlich auch aus vollem Hals im vollen Haus getan wurde.

Die Titel des ersten Albums wie „Buale Renn“, „City Check“, „Weil heit Freide isch“ sind dem kundigen Publikum nicht etwa besser bekannt als die des neuen Albums. Auch hier erwies sich das Publikum schon als bemerkenswert textsicher, ob bei „Mofa“, „Edeltraut“ oder „Brodwuschdkeck“ war es buchstäblich „wuschd“, man singt mit und wer noch Luft hat, tanzt ausgelassen.

Ein denkwürdiger Abend einer bestens aufgelegten Band, die das Zeug zum Kultereignis hat. Denn es ist keineswegs nur der pure Fun, den die Vier vermitteln wollen, ihre Songs sind intelligent geschrieben, von hintergründig bis hinterfotzig ist alles dabei, aber immer auf einem Niveau, das Lust auf mehr macht.

Trotz der Enge des Raumes wurden während des Konzertes Bild- und Tonaufnahmen des Konzertes gemacht, man plant, mit einem Los-Bressackos-Konzert-Film ein „Rieser Zeitdokument“ (Zitat) zu schaffen. Da wird dann auch zu sehen und zu hören sein, dass „Goißa, Goißa, Goißa“ wohl das Zeug hat, der nächste Smash-Hit der Nordrieser zu werden.

Und wenn die angekündigte Blueray von Los Bressackos dann endlich auf dem Markt ist, könnte man sich die lange Zeit zwischen den seltenen Auftritten bestens am Heimkino vertreiben. Allerdings sicher nur zum Teil: denn gnadenlos live sind die Vier schlichtweg ein Ereignis!

