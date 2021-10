Ostalbkreis/Augsburg

29.10.2021

Kinderkliniken in der Region sind an der Kapazitätsgrenze

Plus In den Kinderkliniken in Aalen und Mutlangen sind die Kapazitäten ausgelastet, ähnlich ist es in Augsburg. Woran das liegt und wann das sonst der Fall ist.

Von Viktor Turad

Die Kinder- und Jugendklinik der Kliniken Ostalb in Aalen und Mutlangen ist momentan an der Kapazitätsgrenze. Dasselbe verlautet beispielsweise aus Kliniken in Nürnberg und Stuttgart. Was ist der Grund dafür?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .