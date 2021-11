Corona: Die Lage in den Ostalb-Kliniken wird immer ernster

Plus Die Lage auf den Intensivstationen der Kliniken Ostalb spitzt sich zu. Um Personal für Corona-Patienten vorzuhalten, werden planbare Operationen verschoben.

„Es wird ernst, sehr ernst.“ Die täglich steigenden Inzidenzzahlen bereiten Professor Ulrich Solzbach, Vorstandsvorsitzender der Kliniken Ostalb, große Sorge. Sorgen macht er sich auch wegen seiner Mitarbeiter, die nach 20 Monaten Corona-Pandemie am Anschlag seien. Um diese zu schützen und angesichts des ohnehin herrschenden Personalmangels genügend Kapazitäten für an Corona-Erkrankte auf den Intensiv- und Isolierstationen zu haben, werden derzeit schon viele nicht lebensnotwendige und dringliche Operationen verschoben. Wie sieht die Lage aktuell aus?