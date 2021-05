Der Ostalbkreis liegt stabil unter 100: So wird gelockert

Corona: Auch im Ostalbkreis sind nun Öffnungen möglich, weil die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt. Was dabei zu beachten ist.

Im Ostalbkreis liegt die 7-Tage-Inzidenz seit fünf Werktagen unter 100, somit kann die sogenannte Bundesnotbremse außer Kraft gesetzt werden, gibt das Landratsamt Ostalbkreis in einer Pressemitteilung bekannt. Das Robert-Koch-Institut habe am 27. Mai 2021 eine Sieben-Tage-Inzidenz von 65,6 für den Ostalbkreis festgestellt. Somit hat der Ostalbkreis den maßgeblichen Schwellenwert von 100 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten. Es gälten ab Samstag, 29. Mai, die Regelungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, welche Öffnungsschritte in einem dreistufigen Modell vorsieht.

Ab Samstag dürfen laut der Mitteilung nach vielen Monaten alle Beherbergungsbetriebe, wie Hotels als auch Restaurants wieder öffnen, außerdem Freizeiteinrichtungen, wie Freibäder. Auch für den Einzelhandel gibt es nun weitere Erleichterungen.

Landrat im Ostalbkreis ist erleichtert

Landrat Dr. Joachim Bläse wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Das ist eine sehr gute Nachricht für den Ostalbkreis. Endlich können die Bürgerinnen und Bürger sowie die Einrichtungen nach monatelangen Einschränkungen erste Schritte zurück in die Normalität gehen. Das Durchhalten hat sich ausgezahlt.“ Weiter führt Bläse aus: „Die tragenden Säulen unseres Tourismus, die Gastronomie und Hotellerie, dürfen endlich wieder öffnen. Bereits in der Vergangenheit hat die Branche bewiesen, dass die Hygienekonzepte funktionieren und unterschiedliche Maßnahmen einen sicheren Aufenthalt gewährleisten.“

Auf der Homepage des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration fänden die aktuell geltenden Regeln der jeweiligen Öffnungsschritte.

Folgende Änderungen gelten laut Mitteilung ab Samstag, 29. Mai, im Ostalbkreis:

Kontaktbeschränkungen werden gelockert: Es dürfen sich maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen (Kinder bis einschließlich 13 Jahre sowie Genesene und Geimpfte werden nicht mitgezählt. Paare zählen als ein Haushalt).

Die Gastronomie darf zwischen 6 und 21 Uhr öffnen. Im Innenbereich gilt die Begrenzung von einem Gast pro 2,5 Quadratmeter, im Außenbereich sind die AHA-Regeln einzuhalten. Die Plätze sind so anzuordnen, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Meter zwischen den Tischen ist.

darf zwischen 6 und 21 Uhr öffnen. Im Innenbereich gilt die Begrenzung von einem Gast pro 2,5 Quadratmeter, im Außenbereich sind die AHA-Regeln einzuhalten. Die Plätze sind so anzuordnen, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Meter zwischen den Tischen ist. Es entfällt die nächtliche Ausgangssperre.

Touristische Übernachtungen sind wieder erlaubt. Dazu zählen unter anderem Hotels, Gasthäuser, Ferienwohnungen, Pensionen, (Dauer-)Campingplätze, (kostenfreie) Wohnwagenstellplätze und ähnliche Einrichtungen. Gäste ohne Genesenen- oder Impfnachweis müssen während des Aufenthalts alle drei Tage einen negativen Schnelltest vorlegen.

Cafeterien und Mensen können begrenzt wieder öffnen. Es gilt eine Personenbegrenzung, sodass zwischen allen Besuchern der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend eingehalten werden kann.

Im Einzelhandel (Click&Meet) ist eine Person pro 40 Quadratmeter Ladenfläche ohne Testkonzept erlaubt. Statt einem Kunden pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche sind auch jeweils zwei Kunden ohne vorherige Terminbuchung zulässig, sofern diese einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorlegen.

Ohne Anmeldung sind Veranstaltungen zur Religionsausübung erlaubt.

Mit 100 Besuchern sind Kulturveranstaltungen im Freien möglich.

Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport im Freien ist mit maximal 20 Personen erlaubt.

Profisport: Veranstaltungen sind mit bis zu 100 Zuschauern möglich.

Reisebusverkehr (touristisch) ist erlaubt, wenn sich Start und Ziel in einem Stadt- bzw. Landkreis befinden, in dem nicht die Regeln der Bundesnotbremse gelten. Die Busse dürfen höchstens zur Hälfte besetzt sein. Maßstab ist die regulär zulässige Fahrgastzahl des Busses. Dies gilt entsprechend auch für die Ausflugsschifffahrt sowie für Museumsbahnen und touristische Seilbahnen.

gelten. Die Busse dürfen höchstens zur Hälfte besetzt sein. Maßstab ist die regulär zulässige Fahrgastzahl des Busses. Dies gilt entsprechend auch für die Ausflugsschifffahrt sowie für Museumsbahnen und touristische Seilbahnen. Museen, Bibliotheken, Büchereien, Gedenkstätten sowie botanische Gärten und Zoos dürfen öffnen.

Außenbereiche von Schwimmbädern sowie Badeseen können öffnen.

Freizeiteinrichtungen (zum Beispiel Minigolfanlagen) können im Freien von Gruppen bis 20 Personen genutzt werden.

Tierfriseure und Tiersalons dürfen öffnen.

Hochschulen: Es können Präsenzveranstaltungen im Freien mit bis zu 100 Personen stattfinden.

Unterricht an Musik-, Kunst-, Jugendkunstschulen sowie Nachhilfeunterricht ist in Gruppen mit bis zu zehn Schülerinnen und Schülern möglich. Für alle Einrichtungen gilt grundsätzlich eine Maskenpflicht sowie die Pflicht zur Kontaktdatenübermittlung und die Einhaltung der Abstandsregeln. Der Zutritt zu oben genannten Einrichtungen, Betrieben und Veranstaltungen ist nur nach Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenennachweises zulässig, heißt es in der Mitteilung.

Als geimpfte Personen gelten die Personen, die seit mindestens 14 Tagen eine abgeschlossene Impfung (mittels Impfdokument) nachweisen können. Als genesene Personen gelten die Personen, die eine bestätigte Infektion (mittels PCR-Test, es darf keine Absonderungspflicht mehr bestehen und die nachgewiesene Infektion darf höchstens sechs Monate zurückliegen) nachweisen können.

Die Testmöglichkeiten im Ost-albkreis sind auf der Homepage aufgelistet. Landrat Dr. Joachim Bläse weist in der Mitteilung nochmals darauf hin, jetzt nicht leichtsinnig zu werden und geltende Hygiene- und Abstandsregeln weiterhin konsequent zu beachten. Es gelte achtsam und vernünftig zu bleiben sowie sich verantwortungsbewusst zu verhalten, um möglicherweise bald weitere Öffnungsschritte möglich machen zu können und auch Schülerinnen und Schülern nach den Pfingstferien möglichst schnell wieder einen regulären Präsenzunterricht zu ermöglichen. (pm)

Lesen Sie auch: