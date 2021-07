Impfzentrum Aalen: Impfungen jetzt ohne Termin

Impfungen gegen das Coronavirus sind im Kreisimpfzentrum in Aalen nun ohne Temrin möglich. Was zu beachten ist.

In jüngster Zeit ist insgesamt eine sinkende Nachfrage nach Impfterminen in den Impfzentren zu verzeichnen. Dieser Entwicklung soll laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes entgegengewirkt werden. Deshalb sollen bislang noch nicht geimpfte Bürgerinnen und Bürger durch niederschwellige Angebote zum Impfen motiviert werden. Landesweit würden deshalb mögliche Hürden abgebaut, so auch die Pflicht zur Vereinbarung eines Impftermins.

„Im Ostalbkreis sind wir bereits mit attraktiven und hürdenlosen Impfangeboten vor Ort gewesen“, sagt Landrat Dr. Joachim Bläse, „und deshalb ist es ab sofort auch in unserem Kreisimpfzentrum in der Aalener Ulrich-Pfeifle-Halle möglich, sich ohne Termin impfen zu lassen.“

Ostalbkreis: Impfungen im Impfzentrum ohne Termin möglich

Vor allem bei Zweitimpfungen sei dabei wichtig, dass die notwendigen Impfabstände zwischen Erst- und Zweitimpfung eingehalten sind:

Erstimpfung Biontech und Zweitimpfung Biontech : Abstand 3 Wochen

und : Abstand 3 Wochen Erstimpfung Moderna und Zweitimpfung Moderna: Abstand 4 Wochen

Moderna und Moderna: Abstand 4 Wochen Erstimpfung Astra Zeneca und Zweitimpfung mRNA-Impfstoff ( Biontech oder Moderna): 4 Wochen (Wird eine Zweitimpfung mit Astra Zeneca gewünscht, ist eine Verkürzung nicht möglich, dann bleibt der Impfabstand 12 Wochen).

Wer jetzt bereits andernorts, also etwa in einem anderen Impfzentrum, beim Betriebs- oder Hausarzt, einen Impftermin hat, sollte natürlich primär dort seinen Termin wahrnehmen – oder diesen ggf. wenigstens absagen. Denn, so der Landrat: „Alle Stellen, die impfen, sollten einigermaßen verlässlich den erforderlichen Impfstoffbedarf kalkulieren können.“

Wer sicherstellen möchte, dass er zu einer festgelegten Zeit an einem bestimmten Tag im geimpft wird, dem wird weiterhin angeraten, über das Terminbuchungssystem der Kassenärztlichen Vereinigung www.impfterminservice.de ein Terminpaar zu buchen. Gleiches gilt für das Vorziehen des Zweittermins im Aalener Impfzentrum über www.ostalbkreis.de, wie es in der Mitteilung heißt. (pm)